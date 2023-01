Kuva: Christina Applegate näyttäytyi punaisella matolla ensimmäistä kertaa musertavan diagnoosinsa jälkeen

Christina Applegate kertoi marraskuussa, ettei vieläkään tiedä, kuinka MS-diagnoosi tulee todella vaikuttamaan esimerkiksi hänen uraansa.

Komediasarja Pulmusissa läpimurtonsa tehnyt näyttelijä Christina Applegate, 51, saapui ensimmäiseen palkintogaalaan sitten MS-diagnoosinsa, josta Applegate kertoi vuonna 2021.

Näyttelijä jätti PageSixin mukaan sunnuntaina 15. tammikuuta Critics’ Choice Awards -gaalan punaisen maton väliin, mutta tähti kuvattiin gaalan yleisössä mustaan jakkupukumaiseen asuun pukeutuneena kävelykepin kera. Mukanaan näyttelijätähdellä oli 11-vuotias tyttärensä Sadie. Applegate kuvattiin halailemassa muun muassa Julia Robertsin kanssa. Critics’ Choice Awards on vuosittainen elokuva-alan palkintogaala.

Applegate kertoi Twitterissä ennen gaalaa jännittävänsä tilaisuutta.

– Tänä sunnuntaina tulen ensimmäiseen palkintogaalaan sitten vuoden 2019. Se on ensimmäinen MS-diagnoosini jälkeen. Hermostuttaa! Olen silti kiitollinen Critics’ Choicelle kutsumisestani, Applegate kirjoitti englanniksi.

Applegaten seuraajat ja fanit kannustivat tähteä.

– Hoidat tämän, paljon onnea! juontaja Sarah O’Connell totesi Twitterissä.

– Toivottavasti hukut faniesi ja kollegojen sinulle osoittamaan rakkauteen, toivotti toimittaja Diana Gonzales.

– Selviät siitä. Älä ole hermostunut. Kaikki kannustavat sinua! kommentoi yksi fani.

Applegate palasi julkisuuteen ensimmäistä kertaa viime marraskuussa, kun hän sai oman tähden Walk Of Famelle Los Angelesiin. Hän kertoi diagnoosistaan Twitterissä vuonna 2021 ja jättäytyi tuolloin pois julkisuudesta.

Walk of Fame -seremonia oli tarkoitus järjestää jo vuonna 2020, mutta korona siirsi juhlallisuuksia.

– Ihmiset näkevät minut nyt ensimmäistä kertaa sairaana ja se on todella vaikeaa. Minulle tähden saaminen kaksi vuotta sitten olisi ollut parempi juttu, Applegate kertoi Variety-lehdelle ennen seremoniaa.

Christina Applegate palasi viime marraskuussa julkisuuteen, kun hän sai oman tähden Hall Of Famelle. Kuvassa myös näyttelijä Linda Cardellini.

Näyttelijä on aiemmin puhunut kaunistelematta siitä, kuinka paljon hänen elämänsä on muuttunut diagnoosin jälkeen. Hän kertoi marraskuun alussa New York Timesille, että työskentely sairastumisen jälkeen on ollut haastavaa.

Applegate sanoi joutuneensa käyttämään pyörätuolia Dead to Me -sarjan viimeisen kauden kuvauksissa.

– Olen lihonut 18 kiloa, enkä voi kävellä ilman tukea. Haluan ihmisten tietävän, että olen varsin tietoinen asiasta, Applegate sanoi lehdelle.

