Ensitreffit alttarilla -jaksossa tiukkaa tylytystä: Vera kertoo mielipiteensä Matin ”virheistä”

Alttarilla tavanneet Vera ja Matti eivät ymmärrä toistensa tapoja hassutella.

ENSITREFFIT ALTTARILLA 2.0 -ohjelmassa sokkohäissä tavanneiden Veran, 29, ja Matin, 25, parisuhde on lähtenyt käyntiin varsin takkuillen.

Veran mukaan ongelmana on esimerkiksi yhteisen huumorintajun puute. Tällä viikolla ilmestyneessä jaksossa Vera kertoo yrittäneensä vitsailla Matille kirpputorilla – onnistumatta siinä.

– Sain kuulla, etten käyttäytynyt oikein asiallisesti, Vera kertoo ohjelmassa.

Hän kertoo kaipaavansa Matilta säpinää, kiusoittelua ja ilkikurisuutta ja toivoo, että tämä piruilisi takaisin.

– Katsot minua kuin tyhmää, kun heitän jonkun jutun, Vera sanoo.

– Ehkä se meidän hassuttelutyyli on vähän erilainen, Matti puolustautuu.

Matin tyyli hassutella menee Veran mielestä hyvän maun rajan yli.

– Olen sitten saanut kokea sen, että hän tuolla leikkii ostoskärryillä kaupassa ja roikkuu kärryn kahvassa niin kuin pikkulapsi, että ihmiset katsovat siellä suu auki, niin se menee kieltämättä vähän överiksi, Vera sanoo kameralle.

Veran vitsailu kirpputorilla ei aukea Matille.

Veralta löytyy muutakin huomautettavaa Matista.

– Huomauttaisin varmaan siitä, että täällä meidän kämpässä haisee jatkuvasti hiki ja nuuska. Sitten tykkään, että on huoliteltu ulkonäkö, niin mä ehkä tykkäisin, että panostaisit siihen.

Matti ei Veran mukaan siisti partaansa tai kampaa tukkaansa. Myös miehen käytöstavat saavat huutia.

– Ihan ekalla illallisella et ojentanut minulle tuolia. Nämä ovat minulle sellaisia asioita, joihin kiinnitän huomiota, Vera ripittää.

Myös Matti löytää Veran toiminnasta ärsyttäviä piirteitä. Niihin kuuluu esimerkiksi jääkaapin oven pitäminen auki ostoskasseja purettaessa. Veran vikoja ei ruodita sen enempää, vaan tilanne jatkuu pian Veran puheenvuorolla.

– Olen itse sellainen tekevä, ja sä olet sellainen rauhallinen tössykkä, niin sitten se on ehkä vähän kyllästyttävää mulle. Olen kokenut, että minulla on vetovastuu asioista, kun on tottunut säpäkkään toimintaan, Vera sanoo.

– Kyllähän se on erittäin mukava kuunnella asioita, jotka ovat itsessä pielessä, Matti vastaa.

– En halua, että koet, että ne asiat on sinussa pielessä, en tarkoita sillä lailla. Voihan sen ajatella myös niin, että minussa on kaikki pielessä, kun minua ärsyttää tuollaiset asiat, Vera sanoo.

Ensitreffit alttarilla 2.0 on nähtävillä MTV Katsomossa.