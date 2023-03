Leenu musertuu kameroiden sammuttua Temptation Islandilla – Artulta suorasukainen kommentti toisesta naisesta

Artun ja Leenun reissu Temptation Islandilla päättyi karmeaan pettymykseen ja eroon. Tulevaisuuden suhteen Artulla oli kuitenkin heti selkeät näkemykset.

Hätkähdyttävin viimeinen iltanuotio nähtiin Leenun, 27, ja Artun välillä, 28. Kuusi vuotta yhdessä olleen parin matka Temptation Island Suomella oli vaiherikas ja värikäs.

Viimeiselle iltanuotiolle astuessa tilanne oli yhä epäselvä: jatkavatko he yhdessä vai eroavatko? Lopulta tilanne päättyi Leenun kyyneliin ja yhteiseen eropäätökseen. Artun ihastus sinkku-Mariin ei jäänyt epäselväksi. Iltanuotion kuvaukset venyivät pitkälle aamuyöhön, ja tunteiden kirjo oli valtava.

Eropäätös ei muuttunut kameroiden sammuttua. Yöunien määrä jäi tunnin mittaiseksi. Keskustelut käytiin asiallisesti yhteisessä hotellihuoneessa ilman riitoja.

– Yölliset keskustelivat olivat varmaan parhaita keskusteluja, mitä olemme pitkään aikaan käyneet, Arttu huomauttaa.

Leenun on yhä vaikea pidätellä kyyneliään aamun valjetessa.

– En kanna kaunaa tai ole vihainen, Leenu kuitenkin sanoo.

Viimeinen iltanuotio oli kyyneliä täynnä.

Sinkku-Marin kanssa Arttu kertoo aivan suoraan viestitelleensä heti aamusta.

– Hän halusi heti tietää, miten iltanuotio meni. Yhteinen tulevaisuus ei ole poissuljettu asia. En tosin tiedä, näkeekö hän minussa mitään, Arttu sanoo.

Haavat ovat vielä auki, joten entisen poikaystävän sanat toisesta naisesta musertavat Leenun.

– Kyllä tämä satuttaa. Käytännössä löysit jotain parempaa kuin mitä me olimme rakentaneet. Kyllä se sydämessä tuntuu, Leenun ääni särkyy hänen katsoessaan ex-kumppaniaan.

– Menin aika 50/50-asenteella iltanuotiolle. Se oli viimeinen pisara, kun Arttu sanoi minulle ihastuneensa Mariin, Leenu myöntää.

Mikä sai Artun ihastumaan toiseen?

– Kielsin asian pitkään itseltäni. Kuuden vuoden aikana minulla ei ole ollut naiskontaktia juuri ollenkaan. Leenu on ollut kaikkeni. En tajunnut, että minulla edes voisi olla tunteita jotakuta toista kohtaan. Tajusin, ettei tämä ole hyvä homma, mutta en osannut pysäyttää sitä, Arttu muotoilee.

– Myönsin asian toiseksi viimeisellä iltanuotiolla. Mari oli ainoa joka suostui valvomaan ja juttelemaan kanssani, ja antoi minulle todella hyviä pointteja. Siitä se lähti.

Arttu (vasemmalla) ja sinkku-Mari (ylhäällä vasemmalla) ihastuivat toisiinsa kuvausten aikana. Kuvassa myös Semi ja sinkku-Meri.

Ennen reissuun lähtöä Leenu teki pitkää päivää töissä, koska Lahdessa asuva pari oli puhunut yhteisen asunnon ostamisesta.

– Meillä oli tavoitteena yhteisen oman asunnon ostaminen. Olen painanut töissä tosi pitkää päivää tavoitteen kasaan saamiseksi. Olen ollut tosi paljon töissä, ja Arttu on kokenut sen tietyllä tapaa etääntymisenä, Leenu sanoo

Yhteisen kodin sijaan he alkavat nyt etsiä omia asuntojaan.

– Otamme oman aikamme ja alamme etsiä omia koteja. Emme lähde sotajalalle. Emme halua menettää toisiamme ihmisinä, vaikka eroamme, Arttu sanoo.

Se on selvää, ettei Leenu aio jäädä parin nykyiseen kotiin.

– En pysty jäämään siihen asuntoon. Se on ollut meidän yhteinen koti, en pysty sinne jäämään, Leenu sanoo herkistyen.

– Tämä ottaa oman aikansa. Tämä on iso kolaus ja menetys, Leenu sanoo kyynelten noustessa silmiin.

– En ole pystynyt vielä antamaan itselleni anteeksi, joten en ole pystynyt aloittamaan eron käsittelyä, Arttu puolestaan toteaa.

Artun ja Leenun kuuden vuoden suhde päättyi eroon kameroiden edessä.

Erityisesti Leenua mietityttää, mitä hänen äitinsä sanoo asiasta. Leenu sai puhelimensa takaisin heti kameroiden sammuttua, mutta ei ole ehtinyt vielä jutella kovin monen läheisensä kanssa.

– Veikkaan, että äidillä tulee suru puseroon, koska hän oli varma, että tämä reissu menee meillä hyvin, Leenu sanoo.

– Soitan hänelle heti tämän jälkeen, Leenu sanoo hiljaisena.

Arttu korostaa, että hän ei lähtenyt viettelysten saarelle eroaikeissa, vaikka ”se läppä on monta kertaa kuultu”.

– En lähtenyt eroamaan tänne. Se ei ollut oikeasti tarkoitus. Sen olisin tehnyt mieluummin kotona, Arttu sanoo.

Näillä näkymin kaksikon ero on lopullinen, eikä paluuta entiseen ole.

– Tuossa oli aika paljon periaatteellisia juttuja. Olen pohtinut paljon itseni arvostamista, joten on aika epätodennäköistä, että koskaan voisimme palata yhteen, Leenu arvelee.

Taustalla on se, että Leenu kertoo rakentaneensa jo kerran aiemmin luottamuksen uudelleen suhteen aikana, eikä usko kykenevänsä siihen uudelleen.

– Lähettelin silloin epäasiallisia viestejä toiselle naiselle, Arttu myöntää.

– Puhuimme asian silloin läpi ja aika auttoi. Siihen tosin meni puoli vuotta ainakin, ellei kauemminkin, Leenu muistelee.

Aamun valjetessa eropäätös oli yhä voimassa.

Sinkkuna viettelysten saarella oli tv:stä tuttu Erika, joka on aiemmin ollut muun muassa Ex on the Beach Suomi -ohjelmassa. Artun mukaan tosi-tv-konkari Erika näki hänessä potentiaalia realitytähdeksi.

– Haluaisin muihinkin tv-ohjelmiin. Kaikki kävisi. Big Brotheriin olen joskus hakenutkin. Erikan kanssa naurettiin, että katsotaan, missä ohjelmassa nähdään seuraavaksi, Arttu naurahtaa.

– Tästä jää paljon hyviä muistoja, mutta ei minulla ole hinkua lähteä toisiin formaatteihin, Leenu toteaa.

Juuri nyt tulevaisuudensuunnitelmat ovat Artulla ainakin selvät.

– Toivon, etten jää Suomeen. Haluaisin myydä omaisuuteni ja lähteä ulkomaille, vaikka Aasiaan, Arttu sanoo.

Leenu kertoo myös huomanneensa Artussa ison avautumisen ja muutoksen.

– Arttu on tullut täällä kuorestaan ulos, ja sitä toivoinkin, että hän löytää sosiaalisen puolensa. Siitä olen tyytyväinen. Harmi vain, etten pääse niitä uusia puolia hänen kanssaan toteuttamaan,