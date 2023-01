Ella Kanninen julkaisi rantakuvat Italiasta ja Suomesta – teki terävän havainnon eroavaisuuksista

Juontajan julkaisemien kuvien välillä on selkeä kontrasti.

Juontaja Ella Kanninen julkaisi sunnuntai-iltana Instagramissa kuvaparin Suomen ja Italian rantamaisemista.

Ensimmäisessä kuvassa Kanninen paistattelee Italian auringossa hiekkarannalla, ja toisessa kylpytakkiin sonnustautuneena jäisellä laiturilla. Kuvista ensin mainittu on otettu viime kesänä.

Kanninen kertoi julkaisussaan havainneensa kahden hyvin erilaisen kuvan välillä yhteneväisyyksiä.

– Aurinko ja avanto, molemmat alkaa a:lla. Muuta yhteistä en löydä. Paitsi, että molemmat tuottaa iloa ja hyvää mieltä. Aurinko tosin aina, ja avanto silloin kun sinne uskallan (eilen en uskaltanut mutta otin kuvan laiturilla kuitenkin), Kanninen kirjoitti.

Julkaisun kommenteissa riemastuttiin juontajan kommentista sekä kuvaparin kontrastista.

– Kaunista, totesi sanoittaja ja musiikkituottaja Ilkka Vainio.

– Molemmat myös loppuu samaan kirjaimeen, eräs kommentoija huomautti.

– Hiukan kontrastia. Molempi parempi, toinen sanoi.

Kanninen on juontanut Ylen Puoli seitsemän -ohjelmaa yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa marraskuusta 2020 lähtien. Kaksikko vetää ohjelmaa maanantaista torstaihin, perjantaisin vetovastuu on muilla.

Kanninen on juontanut ohjelmaa myös aikaisemmin vuosina 2013–2014. Kannisesta tuli Kekäläisen juontajapari vuonna 2013, kun Marja Hintikka jäi äitiyslomalle.

– Alkavan vuoden alussa ystävyytemme täyttää kymmenen vuotta. Vaikka emme ole juontaneet koko aikaa yhdessä, ystäviä olemme olleet alusta lähtien, Kanninen kertoi IS:n haastattelussa joulukuussa.

– Olemme vaihtaneet elämän iloja ja suruja pitkin matkaa, Kekäläinen vahvisti.

Kannisella on italialainen aviomies. Parilla on kaksi poikaa, ja perheellä on toinen koti Italian Toscanan alueella.

– Italia on koko perheellemme hyvin tärkeä, mutta viime vuosina sinne on ehditty vain loma-aikoina kuten jouluna. Tulevaisuudesta ei ole vielä tehty päätöksiä, Kanninen kertoi IS:lle.