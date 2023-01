The Wire -hittisarjan näyttelijä Al Brown on kuollut

83-vuotias näyttelijä menehtyi Alzheimerin taudin seurauksena.

Huippusuositun The Wire – Langalla -televisiosarjan näyttelijä Al Brown on kuollut 83-vuotiaana, muun muassa People-lehti kertoo. Asian on vahvistanut Brownin tytär, jonka mukaan näyttelijä menehtyi perjantaina Alzheimerin taudin seurauksena.

Ennen 1990-luvulla alkanutta uraansa näyttelijänä Brown palveli Yhdysvaltain ilmavoimissa Vietnamin sodan aikana. Näyttelijän tytär kertoi isänsä rakastaneen näyttelemistä sekä nauttineen fanien tapaamisesta.

Brown näytteli HBO:n hittisarjassa Baltimoren poliisilaitoksen päällikköä, puolalaisamerikkalaista Stanislaus ”Stan” Valchekia. Hän esiintyi uransa aikana lukuisissa muissakin televisiosarjoissa, kuten Rouva presidentti, Kova laki: Erikoisyksikkö, sekä The Hustler.

Brown esiintyi myös useissa elokuvissa, kuten 12 apinaa, ja Punainen lohikäärme.

Langalla-hittisarjaa esitettiin vuosina 2002–2008. Sitä pidetään edelleen yleisesti yhtenä parhaista koskaan luoduista rikosdraamoista. Sarjassa käsiteltiin Baltimoren kaupungin rappeutumista erilaisista näkökulmista.