Tangokuningatar Pirita määritteli Mikalle yhden tiukan ehdon heti suhteen alussa – myöntää rajun todellisuuden saamistaan palautteista

Piritan ja Mikan reissu Temptation Islandilla päättyi odotetusti. Monista vaiheista selvinnyt pariskunta odottaa nyt innolla tulevaa.

Viettelysten saaren ”unelmapariksikin” kuvaillun tangokuningatar Piritan, 37, ja hänen kihlattunsa Mikan, 34, matka Temptation Islandin viimeisellä iltanuotiolla päättyi onnenkyyneliin ja rakkaudentunnustuksiin.

Kolme vuotta yhdessä ollut pari ei langennut ohjelman kuvauksissa houkutuksiin, vaan päinvastoin: ikävä ja kaipuu toista kohtaan kasvoi viikkojen aikana lähes sietämättömäksi.

Malagalaisessa hotellissa sarastaa seuraava aamupäivä, ja Tempparit-kupla on alkanut puhjeta. Rakastuneen oloiset Mika ja Pirita ovat levänneitä kauan odotetun yhteisen yön jälkeen.

– Kun näin Mikan ja tunnen hänet nyt vierelläni, niin kaikki on hyvin, Pirita hymyilee.

Viimeinen iltanuotio oli tunteikas, sillä molemmilla oli ollut kova ikävä toisiaan.

Kameroiden sammuttua Mika ja Pirita suuntasivat hotellihuoneeseen juttelemaan.

– Sitten lähdettiin vielä drinkeille hotellin alakertaan Ninan ja Johanin kanssa, Mika kertoo.

– Nukuttiin koko yö lähekkäin, vaikka kotona nukutaan yleensä ihan eri puolilla ja koira keskellä sänkyä. Aamulla kun heräsin näin hymyilevän Mikan ja se oli niin ihanaa, Pirita hehkuttaa.

Kaikesta huolimatta Pirita myöntää, että viimeinen iltanuotio jännitti häntä – kuten koko matkakin.

– Kyllä minua ainakin pelotti ennen viimeistä iltanuotiota. Siellä oli niin paljon kuumia kissoja ja alkoholia, että mietin, jos Mika ihastuu johonkin, Pirita sanoo.

– Minulla on ollut koko ajan luottavainen fiilis meihin. Tosin ajoittain olisi tehnyt mieli lopettaa kuvaukset kesken, Mika sanoo.

Pirita kruunattiin tangokuningattareksi vuonna 2019.

Tangokuningattareksi vuonna 2019 kruunattu Pirita keikkailee ahkerasti ympäri Suomea. Suhteen alussa Piritan eläväinen työ fanien keskellä aiheutti keskusteluja, sillä Mika myöntää olleensa tuolloin mustasukkainen.

– Kun alettiin olemaan, niin olin tosi herkillä ennen kuin ymmärsin, että Pirita on tosissaan suhteessa. Piritan työ on niin impulsiivista, fanit käy halailemassa ja ottamassa kuvia ja hän menee tanssimaan miesten kanssa, Mika kuvailee.

Pirita puolestaan on ollut aiemmin suhteessa, jossa häntä on hänen mukaansa rajoitettu paljon mustasukkaisuuden vuoksi. Siksi hän tekikin yhden asian selväksi Mikalle heti kättelyssä.

– Kun Mika näytti mustasukkaista puolta itsestään, niin sanoin, että se on sellainen juttu, että minä en ala enää olemaan pallo jalassa. Joko hyväksyt tämän, tai et hyväksy, mutta tämä on työni ja rakas asia minulle, Pirita kertoo.

– Se naksahti Mikan päässä ja hän rupesi sitten luottamaan, Pirita muistelee.

– Kyllä, aika nopeasti se meni ohi, ei se varmaan ollut kuin ensimmäiset kuukaudet, Mika myötäilee.

Esiintyvän taiteilijan työ ei ole aina helppoa. Pirita myöntää, että hänen itsetuntoonsa ovat vaikuttaneet yleisöltä tulevat viestit, joissa häntä saatetaan haukkua rumin sanakääntein.

– Facebookin Messengeriin tulee välillä viestejä, että olet hyvä laulamaan, mutta lihonut, Pirita pudistelee päätään.

– Useimmiten ne ovat miehiä, mutta myös naiset kyselevät, että olenko raskaana, Pirita kertoo.

Juuri siksi Pirita tuuletti uskaltauduttuaan esiintymään Tempparien aikana bikineissä tv-kameroiden edessä.

– Se oli minulle iso juttu, Pirita myöntää.

Espanjassa parille kirkastui jälleen, että he haluavat olla toistensa kanssa loppuelämän.

Miten Tempparit-matka muuttaa pariskunnan arkea? Sitä he eivät vielä Espanjassa osanneet sanoa, mutta suhde on ainakin noussut uuteen kukoistukseensa.

– Rakkautta ja vahvuutta on tullut lisää, Pirita hymyilee ja katsoo Mikaa.

– Ja ehkä me joskus saadaan se kauan haaveiltu kesämökki järven rannalta, Mika lisää.

