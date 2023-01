Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta Turun Logomon UMK23-tapahtumassa.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) kolmas kilpailukappale on julkaistu. Tällä kertaa vuorossa on Robin Packalenin funkahtava popkipale Girls Like You.

Suomen menestyneimpiin popartisteihin lukeutuvaa Packalenia on toivottu jo pitkään UMK-osallistujaksi. Ajankohta ei ole kuitenkaan ollut aiemmin oikea.

– En mä varsinaisesti ole muuttanut mieltäni missään kohtaa. Nyt olin vain valmistautunut henkisesti oikealla tavalla, ja koin olevani henkisesti valmis tähän prosessiin, Packalen kertoi IS:lle viime viikolla.

– Sen lisäksi tuli tehtyä niin hyvä biisi, että koko maailman tulisi kuulla se.

Lue lisää: UMK-finalisti Robin Packalen kertoo, miksi päätti lähteä kisaan

Girls Like You syntyi Yhdysvaltain Los Angelesissa Joonas Parkkosen ja Zoe Mossin kanssa. Tekijät innostuivat kappaleesta niin, että he lähtivät ajelemaan ympäri kaupunkia samalla kuunnellen biisiä ja vertaillen sitä radiosta tuleviin kipaleisiin.

– Todettiin, että tämä on varmaan paras biisi, mikä ollaan tehty.

Packalenin mielestä flirttaileva Girls Like You kuvastaa hänelle ominaista energiaa. Kappale ei ole liian vakava ja leikittelee kuuntelijan kanssa sekä kannustaa ihmisiä puhumaan enemmän tunteistaan.

Artistin mukaan hänen UMK-show’staan tulee energinen, iloinen ja flirttaileva.

– Laitan kaikki paukut peliin ja näytän kaiken mitä osaan!

Packalenin kappaleen musiikkivideon kommenttikenttään on kertynyt julkaisun jälkeen runsaasti reaktioita ja kehuja kansainväliseltä viisuyleisöltä. Kappaletta verrattiin esimerkiksi Justin Bieberin ja Benjamin Ingrosson tuotantoon.

– Upea biisi! Ja rakastan ääntäsi, eräs kommentoija kehui.

– Tykkään tästä todella! 12 pistettä, toinen kirjoitti.

Robin Packalen kuvattiin Universal Music Finlandin toimistolla marraskuussa 2022.

Kommenteissa hämmästeltiin myös Suomen tämän vuoden UMK-kappaleiden tasoa yleisesti.

– UMK:n biisien laatu on tänä vuonna ihan hullua, bängeriä toisen perään.

Kaikki eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneita funkhenkisen kappaleen menestyksestä. Osa viisufaneista piti sitä liian hillittynä.

– Odotukseni olivat liian korkealla.

– Kappaleen loppu häiritsee. Minusta tuntuu, että siinä pitäisi olla ainakin yksi energisempi kertosäe, toinen arvioi.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Britannian Liverpoolissa. Tänä vuonna edustuspaikasta kilpailevat myös Keira, Benjamin, Lxandra, Käärijä, KUUMAA sekä Portion Boys. Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksi kerrallaan torstaista 12. tammikuuta alkaen.

Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta Turun Logomon UMK23-tapahtumassa.