Elvis-tähti viittasi yhdeksän vuoden aikaiseen ex-rakkaaseensa nimettömästi sanalla ”ystävä” – somessa raivostuttiin

Austin Butler ei nimennyt ex-kumppaniaan Vanessa Hudgensia haastattelussa, vaikka tällä oli suuri vaikutus Elvis-rooliin hakeutumisessa.

Elvis Presleystä kertovasta Elvis-elokuvasta viimeistään maailmanmaineeseen noussut näyttelijä Austin Butler kertoo Hollywood Reporterin haastattelussa tarinan siitä, kuinka idea elokuvan koekuvauksiin lähtemisestä lähti.

Suuressa roolissa ajatuksen viriämisessä oli hänen yhdeksän vuoden aikainen kumppaninsa, näyttelijä Vanessa Hudgens.

– Noin kuukausi ennen kuin kuulin, että Baz [Luhrmann] teki Elvis-elokuvaa, olin katselemassa jouluvaloja ystäväni kanssa, 31-vuotias Golden Globe -voittaja toteaa.

Vanessa Hudgensilla oli kerrotun mukaan suuri vaikutus siihen, että Butler kiinnostui Elviksen roolista.

– Samalla radiosta soi Elviksen joululaulu ja lauloin sitä sen tahdissa. Ystäväni katsoi minua ja sanoi, ”Sinun täytyy näytellä Elvistä”, Butler kertoo.

Butler jatkaa, että hän antoi ”ystävänsä” ehdotuksen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, sillä se tuntui kaukaa haetulta.

Pari viikkoa myöhemmin Butler kertoo soittaneensa pianoa. Hän kertoo, että sama ystävä oli jälleen paikalla ja totesi, että Butlerin olisi pakko päästä näyttelemään Elvistä keinolla millä hyvänsä. Tuolloin he eivät vielä tienneet tulevasta elokuvasta.

Muutama päivä tämän jälkeen Butlerin agentti soitti tiedottaakseen, että Baz Luhrmann todella on tekemässä Elvis-elokuvaa. Butler halusi pääroolin.

– Ihoni nousi välittömästi kananlihalle.

Butler voitti roolistaan Elvis Presleynä Golden Globe -palkinnon.

Butler ei koskaan nimennyt ”ystäväänsä”, mutta Vanessa Hudgens kertoi PageSixin mukaan lähes identtisen tarinan jo vuonna 2019 Live Kelly & Ryan -ohjelmassa. Tuolloin oli kulunut vain kuukausi siitä, kun Butlerin, eli Hudgensin sen aikaisen poikaystävän, valinnasta elokuvaan oli tiedotettu.

Hudgens iloitsi asiasta haastattelussa kertoen hymy korvissa olevansa kumppanistaan uskomattoman ylpeä. Hän juhli asiaa tuolloin myös Instagramissa.

Hudgens ja Butler seurustelivat vuodesta 2011 vuoteen 2020. Nyt molemmilla on uudet kumppanit, Butlerilla näyttelijä Kaia Gerber ja Hudgensilla baseballtähti Cole Tucker.

Fanit ovat raivostuneet siitä, ettei Butler maininnut Hudgensia nimelläkään, vaikka todennäköisesti Hudgens oli kerrotun tarinan päähenkilö ja lähes kymmenen vuoden ajan Butlerin rakas kumppani.

– Hänen nimensä on Vanessa, eräs totesi PageSixin mukaan TikTokissa kiertävään videoklippiin aiheesta.

– Rakastan häntä, mielestäni hän teki valtavan hienoa työtä elokuvassa, mutta vihaan sitä, että hän viittasi Vanessaan ystävänä, pohti toinen.

– Hän olisi edes voinut viitata häneen ex-tyttöystävänään ja Vanessana, yksi totesi.

Myös Butlerin puolustajia löytyy TikTok-videon kommenteista.

– Vanessan nimen sanominen olisi ollut pr-painajainen, koska silloin kaikki huomio olisi kiinnittynyt hänen aiempaan parisuhteeseensa, yksi puolustaja kertoi.

Fanit ottivat asiaan kantaa myös Twitterissä.

– Oikeutta Austin Butlerin lähes vuosikymmenen aikaiselle ”ystävälle”, eräs twiittasi.

– Ajatella, kuinka Austin Butler viittasi Vanessa Hudgensiin ”ystävänä”, kun he olivat yhdessä vuosikymmenen. Miehet eivät koskaan lakkaa yllättämästä, yksi totesi.

– Austin Butler ei olisi edes harkinnut Elvis-roolia ilman Vanessa Hudgensia, ja hän on sanonut lukuisia kertoja, että Vanessa kehotti häntä kokeilemaan sitä jonain päivänä, ja nyt hän kutsuu Vanessaa ystäväksi aivan kuin he eivät olisi olleet yksi suosituimmista unelmapareista vuosien ajan, yksi pohtii.

Elvis Presleystä kertova elämäkertaelokuva on ollut yksi vuoden suosituimmista ja Austin Butler on saanut pääosasuorituksesta valtavasti kehuja. Hän voitti roolisuorituksestaan myös Golden Globe -palkinnon ja on yksi ennakkosuosikeista Oscar-gaalaan.

Butler on tunnettu ennen läpimurtoaan Elviksenä erityisesti Carrien päiväkirjat -tv-sarjasta (2013–2014) ja Quentin Tarantinon viimeisimmästä elokuvasta, Once Upon A Time In Hollywood (2019).

Vanessa Hudgens ponnahti pinnalle High School Musical -teinimusikaaleista, joissa hän näytteli Troy Boltonin (Zac Efron) rakasta, älykästä Gabriella Montezia. Viimeisimpiä rooleja Hudgensilla on ollut lyhytelokuvassa Eli Roth's Haunted House: Trick VR Treat (2022) ja Kuninkaallinen vaihtokauppa 3: Tähden metsästys (2021).