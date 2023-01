Noel Gallagher erosi 22 vuoden avioliiton jälkeen – faneilla heräsi heti toive Oasiksen paluusta

Noel Gallagher eroaa vaimostaan Sara MacDonaldista, tähden edustaja vahvistaa.

Vuodesta 2011 lähtien Noel Gallagher on keikkaillut ja levyttänyt sooloartistina.

Muusikko Noel Gallagherin ja Sara MacDonaldin 22 vuotta kestänyt liitto on päättynyt, brittimediat kirjoittavat.

The Wonderwall -laulajan kerrotaan muuttaneen pois pariskunnan yhteisestä Hampshiren kodista ja asuvan tällä hetkellä Pohjois-Lontoossa.

– Noel ja Sara jatkavat lastensa hoitamista yhdessä. Lapset ovat etusijalla. Pari pyytää mediaa kunnioittamaan perheensä yksityisyyttä tällä hetkellä, Gallagherin edustaja totesi Mirrorille.

The Sunille puhunut lähde puolestaan kuvailee eroa suureksi harmiksi.

– He yrittävät hoitaa asian niin sivistyneesti kuin mahdollista. Noel on muuttanut ja Sara saattaa myös jossain vaiheessa palata takaisin Lontooseen. He yrittävät hoitaa asiat niin, ettei niistä aiheutuisi suurta hämminkiä.

Noel Gallagher Tukholmassa 1996.

Oasiksen fanit ovat jo alkaneet toivoa, että ero johtaisi legendaarisen bändin paluuseen.

On väitetty, että Sara MacDonaldin kireät suhteet lankoonsa Liam Gallagheriin olisivat olleet yksi syy Oasiksen hajoamiseen vuonna 2009.

Vuonna 2020 Sara paljasti, ettei Liam ole koskaan tavannut heidän vuonna 2007 ja 2010 syntyneitä lapsiaan Donovania ja Sonnya.

Kerrotaan, että Sara on ollut vahvasti Oasiksen paluuta vastaan. Saran sanotaan riitaantuneen Liamin kanssa sen jälkeen, kun tämä soitti naiselle 11 kertaa yhden illan aikana ja suolsi loukkauksia puhelimeen.

Liam Gallagher Ruisrockissa vuonna 2000.

Vuonna 2021 Liam vihjaili Twiterissä, että Oasiksen paluu on mahdollinen.

Eräs fani twiittasi olevansa harmikseen niin nuori, ettei ehtinyt nähdä Oasista keikalla.

Liam vastasi fanille, että paluu tulee tapahtumaan.

Viime keväänä Liam totesi Ilta-Sanomille, että Oasiksen comeback on mahdollinen, jopa todennäköinen.

– Meidän ei olisi koskaan pitänyt lopettaa. Ajattele, kuinka monta hyvää levyä olisimme tehneet näiden vuosien aikana?

Onko mahdollista, että Oasis palaa?

– Kaikki on mahdollista.

Laulaja Liam Gallagherin ja hänen veljensä, kitaristi-biisintekijä Noel Gallagherin johtama Oasis kasvoi vuosina 1991–2009 yhdeksi maailman suosituimmista yhtyeistä.

Oasiksesta muistetaan vähintään klassikoksi noussut kappale Wonderwall ja se, että Gallagherin karismaattiset, viiltävän sanavalmiit veljekset eivät säästäneet puheissaan ketään. Vähiten toisiaan. Veljesriita hajotti lopulta bändin.