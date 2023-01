Linda Lampeniuksen kaatuminen johti ”katastrofiin” – soittaminen piti lopettaa ennen aikojaan

Viulisti Linda Lampenius kertoo Instagramissa kaatuneensa joulukuussa.

Linda Lampenius kaatui joulukuussa ikävin seurauksin. Viulun soittaminen on tällä hetkellä hänen mukaansa vaikeaa.

Menestynyt viulisti Linda Lampenius kertoo Instagramissa onnettomuudesta, mihin hän joutui joulukuussa.

Lampenius kertoo kaatuneensa 19. joulukuuta, jolloin hän satutti sormensa. Julkaisemassaan somevideossa Lampenius soitti joulukonsertissa, vaikka sormeen sattui kovasti.

– En ole voinut harjoitella. Tänään yritin uudelleen, minun piti luovuttaa tunnin ja kahdenkymmenen minuutin jälkeen, Lampenius kirjoittaa englanniksi.

Lampenius on lisännyt kuvia myös sormestaan ennen ja jälkeen kaatumisen. Sormi on selkeästi tummunut ja turvoksissa. Lampenius toteaa, ettei röntgenkuvassa näkynyt kuitenkaan murtumaa, mutta jokin sormessa on edelleen vialla.

– Tällaiset onnettomuudet ovat suurimmalle osalle pikkujuttuja, mutta meille, jotka soitamme soittimia, tilanne voi olla ”katastrofi”.

Viulistin uransa ohella Lampenius tunnetaan mallina, ja hän poseerasi 1990-luvulla muun muassa miestenlehti Playboyssa.

Viime vuonna Playboyn ”isästä” Hugh Hefneristä ja tämän luomista Playboy-kartanoista julkaistiin dokumentti, jossa esitettiin hurjia väitteitä mallien todellisista oloista ja heidän kohtelustaan.

Ohjelmassa esiintyvät naiset sekä Hefnerin ex-työntekijät kertoivat huumaamisesta, seksirikoksista ja jopa eläimiin sekaantumisesta. Myös Lampenius vietti aikaa kartanossa ja Hefnerin seurassa. Hän ei jakanut naisten kertomuksia.

– Miten muutama nainen, jotka ovat selkeästi rahan ja huomion tarpeessa saavat näin paljon medianäkyvyyttä? Ja miksi dokumentissa ei ole lainkaan sitä materiaalia, jota kuvattiin ja jossa naiset, jotka tunsivat Hefin kertoivat positiivisia asioita hänestä? Lampenius ihmetteli Instagram-julkaisussaan vuosi sitten.

Lampenius on kertonut esiintyneensä Playboy-kartanossa useita kertoja ja saaneensa sieltä oman makuuhuoneen vuosina 1997–1999, kun hän vietti paljon aikaa Hefnerin luona. Hänen mukaansa Playboy-moguli oli ystävällinen ihminen, joka kohteli kaikkia hyvin.

– Hef oli todellinen isähahmo minulle. Hän oli aina kohtelias ja jopa hieman ujo. Hän oli aina ystävällinen kaikille ja äärimmäisen antelias vierailleen. Jopa minun äitini vietti kartanossa kolme viikkoa. Hef oli yksinkertaisesti ihana ihminen, Lampenius kertoi Instagramissa.

– Ja haluan tehdä selväksi... Minä VIHAAN miehiä, jotka käyttävät hyväksi naisia, hän jatkaa.