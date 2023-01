Tiesitkö? Top Gear -tähti sai ohjelmasta potkut 24 vuotta sitten – lopulta Jeremy Clarkson käänsi pomojen päät

Auto-ohjelmien tähti James May täyttää 60 vuotta ja miettii vakavissaan vetäytymistä pubin pitäjäksi.

Toimittaja James May tunnetaan parhaiten Top Gear -ohjelmasta, jossa hän esiintyi yhdessä Jeremy Clarksonin ja Richard Hammondin kanssa.

May oli hetken aikaa Top Gearin alkuperäisen formaatin juontajana vuonna 1999, mutta hän sai potkut seuraavana vuonna. Vuonna 2001 ohjelma myllättiin uusiksi ja ensimmäisen kauden jälkeen Clarkson onnistui vakuuttamaan tuottajat palkkaamaan Mayn takaisin ohjelmaan.

Hauskaa kesti vuoteen 2015 asti, jolloin Clarkson sai potkut ohjelmasta lyötyään sen tuottajaa. BBC:n mukaan Clarkson sai raivokohtauksen hotellissa, kun hän ei saanut kuvauspäivän päätteeksi vaatimaansa pihviä. Clarkson haukkui tuottaja Oisin Tymonia kahdenkymmenen minuutin ajan ja pahoinpiteli tätä noin puoli minuuttia.

Kun Clarkson lopetti ohjelmassa, myös Hammond ja May ilmoittivat, ettei homma jatku ilman heidän ystäväänsä.

Seuraavana vuonna miehet nähtiin taas televisiossa, kun he alkoivat vetää The Grand Tour -ohjelmaa.

James May erottuu ystävistään rauhallisena ja harkitsevaisena persoonana. Top Gearissa hän sai lempinimen Captain Slow eli Kapteeni Hidas, koska miehen ajotyyli on verkkainen ja turvallinen kollegoihinsa verrattuna.

Ajokortinkin May sai vasta toisella yrittämällä.

– Kaikki parhaat kuskit läpäisevät sen kokeen vasta toisella kerralla, mies on vitsaillut.

Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond.

Aina Maylläkään ei ole mennyt putkeen. Hänen ralliautonsa tipahti viime syksynä jäihin Saariselällä, kun kolmikko oli kaikessa hiljaisuudessa saapunut Suomeen kuvaamaan. May pääsi kiipeämään autosta ennen kastumista.

Norjassa, Tromssan lähellä entisessä sukellusvenetukikohdassa, kuvattu kilpa-ajokohtaus oli sen sijaan koitua Maylle kohtalokkaaksi: Clarksonin kanssa ralliautoilla kisannut May jarrutti liian myöhään ja rysäytti sisätunnelissa päin kallioseinämää.

Pahalta näyttävä onnettomuus vei Mayn norjalaiseen sairaalaan.

– Jarrutin niin myöhään kuin mahdollista, koska yritin voittaa. Aloin väsyä Clarksonin mahtailuun, kuinka hänen Audinsa oli parempi, May kertoi myöhemmin.

May mursi onnettomuudessa kylkiluunsa ja sai iskun päähänsä.

May on autotoimittaja henkeen ja vereen. Ennen Top Gearia hän juonsi Driven-tv-sarjaa ja työskenteli toimittajana muun muassa The Engineer- ja Autocar-lehdissä. Tosin Autocarista tuli potkut vuonna 1992, kun May oli ujuttanut salaisen viestin yhteen lehden numeroista.

Autojen kanssa puuhailu ei kuitenkaan ollut ensimmäisenä nuoren miehen mielessä, sillä hän lähti opiskelemaan musiikkia Pendle Collegeen. May soittaa sekä huilua että pianoa.

Valmistuttuaan May työskenteli hetken chelsealaisen sairaalan arkistossa ennen kuin innostui journalismista.

Top Gearin lisäksi May on nähty lukuisissa muissakin ohjelmissa.

James Mayn lelutarinat -sarjassa juontaja haluaa todistaa, että vanhan ajan lelut ovat parempia kuin esimerkiksi videopelit.

Keksintöjen ja ilmiöiden 1900-luku -sarjassa May puolestaan tutkailee, kuinka keksinnöt ja ilmiöt mullistivat elämäämme viime vuosisadalla.

James May kuumatkalla -dokumentissa hän kokeilee painottomuutta, altistuu g-voimille sentrifugissa ja lentää U-2-koneella 21 kilometrin korkeuteen.

Kun May ei ole kameran edessä, hän viettää hiljaiseloa Wiltshiressä. Swallowcliffen pikkukylästä voi löytää idyllisen The Royal Oak -maalaispubin, jonka toinen omistaja May on.

Viime kesänä May kertoi, että hän aikoo vetäytyä aikaistetulle eläkkeelle ja tehdä sen kaikessa hiljaisuudessa.

Mies tunnusti Radio Timesin haastattelussa kauhistuneensa ajatusta, että hänellä on enemmän päiviä takana kuin edessä.

– Erittäin läheinen ystäväni kuoli pari viikkoa sitten. Hän jäi varhain eläkkeelle, koska ajatteli, ettei hänen perheessään olla pitkäikäisiä. Hän halusi vaihtaa omaisuutensa kokemuksiin. Sitä hän alkoi tehdä, mutta valitettavasti hän sairastui syöpään ja se tappoi hänet.

Eli aikooko May jäädä eläkkeelle ja myydä autonsa?

– Harkitsen asiaa parhaillaan ja epäilen, että se aika ei ole enää kaukana edessäpäin.

Vaikka May liitetään nopeisiin autoihin, vapaa-ajallaan mies keskittyy nykyisin pyöräilyyn. May hurahti lajiin koronapandemian riehuessa pahimmillaan.

May on todennut, että koneiden kanssa touhuaminen on edelleen tärkeää, mutta pyörän polkeminen saa hänet voimaan paremmin kuin moottoripyörällä kurvailu.

May asuu yhdessä taidekriitikko Sarah Fraterin kanssa. Pariskunta on pitänyt yhtä jo vuodesta 2000 asti. Heillä ei ole lapsia.

Heinäkuussa May nimettiin Lancesterin yliopiston kunniatohtoriksi.

Top Gear -juontajan autotallista löytyy monenlaisia menopelejä: Porsche 911 Carrera, BMW i3, Teslan Model S, Toyota Mirai ja Ferrari 458, jonka May tilasi lopetettuaan Top Gearissa.