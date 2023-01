Muistatko jättihittejä takoneen Skrillexin? Tähden muuttunut ulkonäkö puhuttaa somessa

Kuuluisa dj on totuttu näkemään mustien lasien ja pitkien hiusten kanssa. Nyt tähteä ei meinaa tunnistaa uusista kuvista.

Elektronisen musiikin tuottaja ja dj Skrillex eli Sonny John Moore on vuosien varrella totuttu näkemään paksusankaisissa mustissa silmälaseissa ja pitkässä tukassa. Tyylistä on muodostunut tähdelle tietynlainen tavaramerkki, mutta nyt hän näyttää muuttaneen tyyliään.

Uusissa kuvissa Skrillex on leikannut tukkansa lyhyeksi ja kasvattanut parran. Tutut silmälasit loistavat myös poissaolollaan.

Tähden uusi ulkomuoto ei ole jäänyt faneilta huomaamatta. Ihmiset ovat hämmästelleet sosiaalisessa mediassa, voiko vanhoissa ja uusissa kuvissa todella olla sama ihminen.

– Skrillex teki 180 asteen käännöksen, yksi Twitter-käytttäjä kirjoittaa.

– Skrillex näyttää siltä kuin Jon Snow olisi hommannut stylistin, kommentoi toinen.

Jon Snow on suositun Game of Thrones -sarjan hahmo, jota näyttelee tummista kutreistaan tunnettu Kit Harington.

Skrillexiä verrataan Jon Snow’n hahmoon somessa.

Useat ovat huomanneet yhdennäköisyyden erään toisen artistin kanssa. Moni Twitter-käyttäjä sanoo Skrillexin uuden tyylin muistuttavan artisti Draken tyyliä.

– Apua, luulin että kuvassa on Drake.

Skrillex on yhdysvaltalainen muusikko ja yksi elektronisen musiikin kovimpia nimiä.

Tähti tunnetaan muun muassa hiteistään Bangarang ja Where Are Ü Now.