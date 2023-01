Näyttelijä Robbie Coltranen läheiset sirottelivat tämän tuhkat paikkoihin, jotka olivat näyttelijälle merkityksellisiä.

Robbie Coltranen läheiset sirottelivat tämän tuhkia pitkin New Yorkia.

Lokakuussa kuollut Robbie Coltrane rakasti New Yorkia. Niin paljon, että hänen tuhkansa on siroteltu pitkin kaupunkia.

Muun muassa Daily Mailin mukaan tähden tuhkia on siroteltu paikkoihin, joista tämä erityisesti piti tai jotka olivat jollain tapaa tälle merkittäviä.

Yksi niistä paikoista on Katz’s -ravintola, jossa on aikoinaan kuvattu myös Kun Harry tapasi Sallyn -elokuvan kuuluisa teeskennellyn orgasmin kohtaus.

Coltrane piti paikasta jo ennen kuin kyseinen kohtaus teki siitä kuuluisan.

– Voi se tuoksu, kun he ottivat pastramin uunista. He laittoivat kuvani seinälle, vain vähän Frank Sinatran alapuolelle. Elämäni ylpein hetki, Coltrane on sanonut.

Mirrorin mukaan Coltrane käytännössä asui New Yorkissa 1970-luvulla ja siellä hänen onnistui saada jalkansa elokuvabisneksen oven väliin, kun elokuvantekijä Amos Poe palkkasi Coltranen elokuvaansa.

Poe olikin mukana levittämässä edesmenneen näyttelijän tuhkia Coltranen pojan ja siskon kanssa. He sirottelivat tuhkia myös muun muassa Washington Square Parkiin ja erääseen pieneen elokuvateatteriin.

Robbie Coltrane näytteli rakastettua Hagridia Harry Potter -elokuvissa.

Muun muassa Harry Potter -elokuvien Rubeus Hagridina ja Fitz ratkaisee -sarjan rikospsykologina tunnettu Coltrane kuoli viime vuoden lokakuussa 72-vuotiaana.

Näyttelijän kuolintodistuksen mukaan kuolinsyynä oli useiden sisäelinten pettäminen. Sen lisäksi mies kärsi mies kärsi verenmyrkytyksestä, alahengitystieinfektiosta ja sydäntukoksesta.

Coltrane sairasti pitkään myös kakkostyypin diabetesta.