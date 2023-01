Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen myyvät värikkään kotinsa – asunnolla huima hintalappu

Taiteilijapariskunta osti Helsingin keskustasta asunnon pari vuotta sitten.

Taiteilija Manuela Bosco ja muusikko Tuure Kilpeläinen myyvät Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaa asuntoaan. Bosco kertoo sosiaalisessa mediassa, ettei päätös keskustakodin myymisestä ollut helppo.

– Kun sitä vähiten odottaa, saattaa elämä yllättää. Muutettiin jokin aika sitten maailman ihanimpaan kotiin Kruununhakaan. Kodissa on kaikki mitä ydinkeskustalta voi toivoa isolle perheelle, hän kirjoittaa Instagramissa.

Asunto on hiljattain remontoitu.

Perhe on kuitenkin haaveillut kodista luonnon läheisyydessä, mutta käytännön syiden vuoksi he ovat silti tähän asti asuneet Helsingin keskustassa.

– Nyt tapahtui kuitenkin niin, että elämä yllätti ja tiputti eteemme paikan, jollaista emme osanneet kuvitella. Jotain, mikä ei jätä rauhaan vaikka kuinka rationaalinen mieli muuta väittäisi.

Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen ovat haaveilleet omasta pihasta.

Bosco kertoo heidän löytäneen talon, johon kuuluu myös oma piha.

– Sen tähden olemme päättäneet hyvin, hyvin haikein mielin luopua meille niin rakkaasta kodistamme (kipeää tekee).

Boscon ja Kilpeläisen kodissa on pastellinsävyinen sisustus.

Boscon ja Kilpeläisen keskustakodin myynti-ilmoituksessa myyntihinnaksi on ilmoitettu 1 378 000 euroa.

Vuonna 1890 rakennettu 174,5 neliöinen koti on ilmoituksen mukaan hiljattain remontoitu. Uusrenessanssityylinen huoneisto kätkee sisäänsä useita eri huoneita ja muun muassa kaakeliuunin.

Asunnossa on ollut tilaa kahdeksanhenkiselle lapsiperheelle.

Omaperäisesti sisustetussa kodissa on leikitelty väreillä ja sen ikkunoiden kuvaillaan tuovan paljon valoa jokaiseen huoneeseen.

Taiteilijaperhe muutti keskustassa sijaitsevaan kotiinsa talvella 2021. Samoihin aikoihin Bosco odotti parin nuorimmaista lasta, joka syntyi seuraavana keväänä.

Kilpeläinen kertoi tuolloin IS:lle, että kahdeksanhenkisen perheen arki on välillä yhtä myllerrystä. Arkipäivinä perhe elää tavallista, yhdeksästä viiteen -elämää. Iltaisin koko perhe kokoontuu yhdessä syömään illallista.

– Se syöminen on meille tosi tärkeä juttu ja siinä pöydän ääressä käymme läpi päivän kuulumiset, Kilpeläinen on kertonut.

Asunnossa ei ole yhtään seinänaapuria.

Boscon ja Kilpeläisen uusioperheeseen kuuluu kaksi lasta Kilpeläisen aiemmasta liitosta, kaksi Boscon aiemmasta suhteesta ja kaksi yhteistä lasta.

– Uusioperhe on vaikein haaste, mitä voi olla. Se on ihmissuhde, joka herättää sinussa yllättäviäkin tunteita ja ajatuksia. Itsestään kuoriutuu jotain sellaista, mitä ei tiennyt edes olevan olemassa, Kilpeläinen on sanonut IS:lle.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa.