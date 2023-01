Amy Winehousesta kertovan Back to Black -elokuvan tekeminen aloitettiin jo vuonna 2018.

Yhdestä maailman suurimmista laulajatähdistä, vuonna 2011 alkoholimyrkytykseen vain 27-vuotiaana menehtyneestä Amy Winehousesta tehdään elämäkertaelokuva.

British Voguen mukaan Back to Black -nimistä elokuvaa alettiin tehdä kuuden Grammy-palkinnon voittaneesta laulaja-lauluntekijästä jo vuonna 2018, ja viime joulukuussa Deadline uutisoi elokuvanteon jälleen jatkuvan.

Nyt elokuvan päätähdestä on julkaistu ensimmäinen kuva.

Winehousea näyttelevä, brittiläinen Marisa Abela on kuin ilmetty jazztähti. Hänellä on Winehousen tunnettu ”mehiläispesämäinen” kampaus, tutut tatuoinnit ja muutenkin hyvin samankaltainen ilme kuin Winehousella. Mirrorin mukaan fanit hullaantuivat kuvasta.

– Olen niin ylpeä Marisasta, eräs fani twiittasi.

– Rakastan tätä, toinen totesi.

– Todellakin luulin, että tässä on Amy. Vau! eräs yllättynyt kertoi.

– Tämä on vaikuttava kuva, mutta tiedän, että pelkkä ulkonäön kopioiminen ei vielä tee hyvää elokuvaa, yksi fani pohti.

Elokuva on saanut osan faneista myös ärähtämään.

– Toivon jokaiselle tähän elokuvaan osallistuvalle kolmea vitsausta joka yö heidän loppuelämänsä ajan, eräs totesi dramaattisesti.

– Antakaa hänen jo levätä rauhassa, toinen totesi viitaten yli kymmenen vuotta sitten traagisesti menehtyneeseen tähteen.

– Voi ei, hänhän kuoli vain joitakin vuosia sitten ja tarvitsemme elämäkerran? Hänen koko uraansa värittivät hyväksikäyttö ja mielenterveyden ongelmat ilman yksityisyyttä. Sentään muissa julkaistuissa elämäkerroissa päähenkilöt ovat olleet jo pitkään kuolleita, jos mukaan ei lasketa Elton Johnia, yksi totesi.

– Milloin tämä elämäkertahelvetti oikein loppuu? yksi pohti.

Viime vuosien aikana on julkaistu runsaasti megatähtien elämäkertaelokuvia, kuten jättielokuvat Freddie Mercurysta, Elvis Presleysta, Marilyn Monroesta ja Whitney Houstonista.

Amy Winehousesta kertovan elokuvan ohjaa Sam Taylor-Johnson, joka on ohjannut esimerkiksi Fifty Shades of Greyn ja Nowhere Boyn. British Voguen mukaan Winehousen omaiset ovat antaneet hyväksyntänsä elokuvalle ja ovat olleet mukana sen tekemisessä.

Päätähti Marisa Abela on Industry-tv-sarjan näyttelijä. Hänen taustoillaan on myös yhtymäkohtia Winehouseen. Myös Abela on juutalainen ja hänellä on laulajataustaa.

Elokuva kertoo Deadlinen mukaan Winehousen tarinan, joka alkoi lontoolaisena pikkupubien jazzlaulajana ja päättyi uskomattomaan menestykseen, mutta traagiseen kuolemaan.

– Elokuva keskittyy Amyn älykkyyteen, luovuuteen ja rehellisyyteen, jotka vaikuttivat kaikkeen, mitä hän teki. Elokuva vie katsojat matkalle 1990-luvun Camdeniin ja sieltä ympäri maailmaa. Haluamme näyttää, mitä Amy näki ja tunsi, elokuvan ohjaaja Taylor-Johnson totesi tiedotteessa.

Elokuvassa Amy Winehousea näyttelee brittiläisnäyttelijä Marisa Abela.

Taylor-Johnsonilla on British Voguen mukaan henkilökohtainen suhde Amy Winehouseen.

– Minun tarinani Amyn kanssa alkoi, kun lopetin yliopiston ja vietin aikaa Lontoon Camdenissa. Sain työpaikan legendaariselta Koko Clubilta. Muutamia vuosia myöhemmin Camdenissa asuva Amy kirjoitti raastavan rehelliset laulunsa. Niistä tuli osa hänen DNA:taan, kuten myös minun.

– Näin hänet ensimmäistä kertaa esiintymässä kykyshow’ssa Ronnie Scottin Jazz-klubilla Sohossa ja oli heti selvää, ettei hän ollut vaan jokin ”kyky”. Hän oli nero. Elokuvantekijänä en voisi toivoa tarinalta enempää, Taylor-Johnson jatkoi.