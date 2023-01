Tapani Kansa rikkoi hiljaisuuden ja kertoi kuulumisistaan – pysynyt tästä syystä poissa julkisuudesta

Laulaja Tapani Kansaa ei ole näkynyt hetkeen julkisuudessa.

Laulaja Tapani Kansa, 73, ei ole hetkeen viihtynyt julkisuudessa ja hän on elänyt pitkälti poissa kameravaloista, lavoilta ja lehdistä.

Nyt laulaja kertoo kuulumisistaan sosiaalisessa mediassa. Kansa on nauttinut rauhassa olemisesta.

Tapani Kansa on viihtynyt omissa oloissaan, tehnyt lumitöitä ja käynyt uimassa ja saunomassa.

– Kun olen suuren osan elämästäni viettänyt viikonloput tien päällä, voitte vain arvailla miten nautin, kun nyt saan olla rauhassa omissa oloissani, rakastettu laulaja kirjoitti perjantaina Facebook-sivullaan.

Kuluneina päivinä entinen lavojen tähti kertoo tehneensä lumitöitä.

– On sen verran pihaa ja kun kaupungin aura-auto vielä työntää ison vallin portin pieleen, niin siinä saa rehkiä oikein kunnolla. Onneksi meitä on kaksi, poikani Edvard mukana talkoissa, niin homma sujuu rattoisammin.

Lumitöiden lisäksi Kansa on rentoutunut uimahallissa uiden ja saunoen. Sisäaltaiden lisäksi laulaja on käynyt pulahtamassa myös ulkoaltaassa. Arki on ollut sangen aktiivista.

– Tänä iltana tuli sitten harrastettua vaihteeksi kulttuuriakin. Seurasin tv:stä RSO:n vuoden avajaiskonsertin, Jaakko Kuusiston sellokonserton ja toista tuntia kestäneen Gustav Mahlerin 10:nen sinfonian, jonka säveltämisen aikana Mahler menehtyi vain 50-vuotiaana sydämen pettäessä, Kansa kirjoitti Facebookiinsa perjantaina.

Kansa jatkaa päivitystään Mahlerin vuolaalla kehumisella.

– Hän totisesti tunsi sinfoniaorkesterin sointimahdollisuudet ja näin syntyi erittäin merkittävä ja nerokas musiikkikirjallisuuden osa. Hyvää alkaneen vuoden jatkoa kaikille!

Lue lisää: 70 vuotta täyttävä Tapani Kansa julkaisi Facebookissa tunteikkaan kirjoituksen: ”Hiton monta päivää jättäisin pois”

Rakastettu laulaja Tapani Kansa avasi ovensa Ilta-Sanomille vuonna 2018.

Hän asuttaa yksin isoa taloa ja 1 445:n neliön tonttia. Nuorin poika Edvard on muuttanut jo omilleen. Artistin pitkäaikainen elämänkumppani Nina af Enehjelm asuu nykyään Tukholmassa.

– Tuntuu oikein hyvältä asua yksin, Tapani Kansa kommentoi elokuussa 2018.

Laulaja kertoi elävänsä hyvää vaihetta. Aina näin ei ole kuitenkaan ollut.

– 4–5 vuotta sitten etsiskelin taas itseäni. En kunnolla saanut otetta oikein mistään. Siinä oli monenlaista kriisiä. Nyt elämä on selkiytynyt. Monet kivet kengistä karisseet, Kansa kiitteli.

Kansa muistetaan lukuisista hiteistään kuten Delilah, Eloise, R-A-K-A-S. Hän on sanoittanut ja säveltänyt myös omia kappaleitaan ja opiskellut laulua Sibelius-Akatemiassa vuosina 1974–1978. Hänelle myönnettiin taiteilijaeläke vuonna 2014.

Artistilla on kolme aikuista lasta, joista esikoispoika näyttelijä Tuulikki Kuorikosken kanssa, ja tytär ja poika toimittaja Nina af Enehjelmin kanssa.