Miss Universumiin povataan poikkeuksellista draamaa: Ukrainan ja Venäjän missit taistelevat kruunusta symboliikkaa vilisevissä asuissa

Miss Ukraina Viktoria Apanasenko ja Miss Venäjä Anna Linnikova kohtaavat toisensa vuotuisessa kauneuskilpailussa. Saa nähdä, kuullaanko Linnikovan tahtovan maailmanrauhaa.

Viikonloppuna huipentuvat Miss Universum -kisat ovat saaneet ulkopoliittisia kierroksia, sillä finaalissa New Orleansissa kisaavat sekä Ukrainan että Venäjän edustajat. Molempien asut tihkuvat symboleita.

Miss Ukraina Viktoria Apanasenko haluaa osallistumisellaan kiinnittää maailman huomiota Ukrainassa käydyn sodan karuun todellisuuteen.

– En kisaa oman voittoni vaan meidän voittomme takia, hän sanoo Instagram-tilillään.

Hän ottaa vahvasti kantaa Ukrainan sotaan.

– Terroria, paniikkia, kipua. Päivä päivältä he vievät meiltä kaiken, mitä me rakastamme. Vanhempamme, rakkaamme, ystävämme. He tuhoavat kaiken, mitä olemme vuosikausia rakentaneet, Apasenko sanoo videolla, jossa taustalla näkyy tuhottuja asuinkerrostaloja.

– Venäjän tunkeutujat ovat puhtaan pahuuden ilmentymä. Kahdeksan vuotta väkivaltaisuuksia Donbasissa ei riittänyt heille, Apasenko sanoo vuonna 2014 alkaneeseen Itä-Ukrainan sotaan viitaten.

Apasenkon asuvalinnat ovat kertoneet Ukrainasta. Yhtenä esiintymisasunaan hänellä oli soturienkelin puku levitettävine siipineen ja miekkoineen kaikkineen. Insider-lehden mukaan puku on saanut innoituksensa arkkienkeli Mikaelista.

– Mikael taistelee pahuutta vastaan, ja hän voittaa, Apasenko kertoi lehdelle.

– Tahdoin kertoa tällä asulla persoonastani. Tahdon kertoa voimasta, joka on ihmisten sisällä, hän jatkoi.

Enkelin siiven yksityiskohdat ovat Ukrainan lipun mukaisesti sini-keltaiset.

Apasenko, 29, on taustaltaan sosiaalityön maisteri ja hän on työskennellyt kuusi vuotta lähisuhdeväkivaltaa tutkien. Venäjän hyökättyä Ukrainaan vajaa vuosi sitten Apasenko on toiminut vapaaehtoisena valmistaen ruoka-annoksia sotilaille ja sodan uhreille. Hän kertoi Insiderille pesseensä ravintolan lattiaa, kun hän sai kuulla tulleensa valituksi kansainväliseen missikilpailuun.

Venäjää kilpailussa edustaa Anna Linnikova. Hän on esiintynyt kilpailussa viininpunaisessa samettipuvussa, joka on nimetty ”Venäjän imperiumin kruunuksi”. Helmin ja jalokivin koristeltu puku on tehty yhteistyössä Eremitaasin valtiollisen museon kanssa.

Monet ovat sosiaalisessa mediassa kirjoittaneet puvun punan muistuttavan taistelukentillä vuodatetusta verestä.

Venäläisen uutistoimisto Tassin haastattelussa Linnikova sanoo odottavansa, että hänen moraalinen rohkeutensa auttaa häntä voittamaan kruunun omakseen.

– Olen vahva ja otan osaa kilpailuun välittämättä siitä, että venäläiset kohtaavat cancel-kulttuurin takaiskun ulkomailla, hän sanoi.

Hänen mukaansa hänen kilpasisarensa ovat kohdelleet häntä ystävällisesti ja kaikki on sujunut hyvin.

Linnikova, 22, on toiminut ammatikseen mallina 16-vuotiaasta. Miss Universum -kilpailun verkkosivuilla hän kertoo rakastavansa kirjallisuutta ja taiteita ja suunnittelevansa omaa vaatebrändiään.

Instagram-tilillään Linnikova kertoi viikko sitten iloisena päässeensä vihdoin New Yorkiin, hänelle suosikkielokuvista ja -sarjoista tuttuun kaupunkiin, jossa vieraileminen oli ollut hänen pitkäaikainen unelmansa. Hän on jakanut myös luisteluvideon Rockefeller Centeristä. Videon yhteydessä hän puhuu ”sanoinkuvaamattomasta taian fiiliksestä”.

Monet kummastelevat sosiaalisessa mediassa, miksi Venäjän edustaja on kilpailussa ylipäätään mukana. Venäjä on suljettu erittäin monista kansainvälisistä kilpailuista ja järjestöistä helmikuussa aloittamansa hyökkäyssodan jälkeen.

– Voiko joku selittää minulle, miksi Miss Venäjä edes saa osallistua Miss Universum -kisoihin? Kun terroristivaltio on laittomasti hyökännyt rauhanomaiseen naapurivaltioonsa vuodesta 2014? Samaan aikaan kun se suorittaa käsittämättömiä rikoksia ihmiskuntaa vastaan? kysyy kanadanukrainalainen Julia Kril Twitterissä.

– Eron voi tuntea, twiittaa toimittaja Ostap Yarysh.

Hän kirjoittaa Miss Ukrainan asun symboloivan Ukrainan taistelua vapaudesta, kun taas Miss Venäjän puku ilmentää Venäjän imperiumia.

Yhteensä yli 80 maan edustajat kisaavat Miss Universum -kruunusta. Finaali käydään New Orleansissa Louisianassa. Finaali alkaa Suomen aikaa sunnuntain puolella yöllä kello 2.00. Tänä vuonna tittelistä mitellään 71:ttä kertaa. Keskiviikkona New Orleansissa nähtiin kisojen alkukierros.

Thaimaalainen mediamoguli Anne Jakkaphong Jakrajutatip osti kilpailut viime syksynä. Jakrajutatip on thaimaalaisen mediayhtiö JKN Global Groupin toimitusjohtaja.

Suomea finaalissa edustaa malli ja kasvatustieteen maisteriopiskelija Petra Hämäläinen.