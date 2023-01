Mervi Kallion syntymäpäivä meni hulinaksi: suosikkijuontaja peruutti auton parkkihallin seinään

MTV:n ja Viaplayn urheilulähetyksistä tutun Mervi Kallion syntymäpäivänä sattui ja tapahtui.

Mervi Kallio on työssään tottunut vauhdin maailmaan. Vauhdikas oli myös hänen syntymäpäivänsä.

Formulatoimittaja Mervi Kallio täytti keskiviikkona 11. tammikuuta 46 vuotta.

Päivään mahtui juhlan lisäksi aimo annos arkea, Kallio kertoo Instagram-päivityksessään.

Kategoriaan arki sopii ainakin se, että Kallio kertoo juhlahumussa peruuttaneen autonsa parkkihallin seinään.

Muutakin kommellusta sattui.

– Ajelin iloisesti tuolla loskasäässä tietämättä, että takin helmani oli jäänyt auton oven väliin ja you know the story, hän veistelee.

Ilmeisesti niin auto, seinä, kuski kuin takkikin selvisivät tilanteista säikähdyksellä.

Välikohtausta ei kuitenkaan esitellä Kallion koostamalla videomontaasilla merkkipäivästä. Siinä näkyy monenlaista itsensä hemmottelua: kuntosalia, jalkahoitoa, kimaltavia pukuja ja ravintolassa nautiskelua. Mitä nyt ikinä ihminen syntymäpäivänään keksii.

Kallio lähettää myös terveiset kaikille onnittelijoilleen.

– Nöyränä ja kiitollisena kaikesta huomiosta. Love you all!

Useat tv-kollegat onnittelevat Kalliota kommenttikentässä. Juhlakalua ovat muistaneet muun muassa Anni Ihamäki, Ella Kanninen ja Susanna Laine. Onnitteilijoihin ovat liittyneet myös jalkapallolegenda Sami Hyypiä ja kirjailija Juha Vuorinen.

Mervi Kallio on tuttu kasvo erityisesti MTV:n urheiluohjelmista. Hän on toiminut Tulosruudun uutisankkurina ja juonsi jääkiekon MM-kisalähetyksiä vuonna 2015, asiantuntijanaan värikäs valmentajapersoona Juhani Tamminen. Kallio on nähty myös Huomenta Suomen juontajakasvona.

Vuonna 2022 Kallio siirtyi Viaplayn formulatoimitukseen. Hän toimii tällä hetkellä kanavan formulalähetysten varikkotoimittajana.