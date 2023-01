Suomalaiset huippukoomikot avautuvat kulissien takaisesta elämästä – taustalla vakavaa pornoriippuvuutta, rahaongelmia, masennusta

Tänään nähtävässä kolmiosaisessa dokumentissa kolme tunnettua suomalaista koomikkoa kertoo elämästään parrasvalojen takana. – Puoli päivää saattoi kulua pornoa katsellen, kertoo Toni Jyvälä.

Koomikko Toni Jyvälä on kärsinyt pornoriippuvuudesta, joka on pahimmillaan ajanut hänet tuhansien eurojen velkoihin.

TV2-kanavan kolmiosaisessa dokumentissa katsotaan klovnin naurun taakse: koomikoiden kipupisteisiin.

Rohkeasti toteutetussa ja erityisen vahvalla äänimaailmalla höystetyssä Ei naurata -sarjassa elämänsä avaavat koomikot Teemu Vesterinen, Toni Jyvälä ja James Lórien MacDonald.

Erikoisinta on, että tarinoita yhdistää huumaava trippikokemus!

– Puoli päivää saattoi kulua pornoa katsellen, aloittaa tamperelainen Toni Jyvälä, joka kuvailee itseään ”yksinäiseksi runkkariksi, jolla ei ole tyttöystävää ja jonka luottotiedot ovat menneet”.

Jyvälä on stand up -lavoilla ottanut aiheikseen onnettomat treffailut, mutta pornoriippuvuus on liian herkkä teema.

– Hyvä aihe stand upille, mutta en ole sinut asian kanssa. En osaa ottaa etäisyyttä, ja silloin ei voi kärjistää ja liioitella.

Jyvälä puhuu riittämättömyyden tunteesta.

– Porno on pakoa arjesta. Samalla rima kohoaa. Pitäisi olla isompi, lihaksikkaampi ja kokeneempi. Kun on ehdollistunut saamaan nautinnon ruudun kautta, muu ei onnistu.

– Nyt on ulosotossa reilu kymppitonni, kertoo Jyvälä hinnan pornokoukulle.

Mutta sitten koomikko lähti Peruun keskelle viidakkoa.

– Nautin psykedeelijuomaa, ja se oli yksi pelottavimmista ja kauneimmista kokemuksistani. Oksensin, ja olo oli pahempi kuin pahimmassa krapulassa. Sitten se lähti. Sain oivalluksia toisensa perään.

Jyvälä kertoo halailleensa itseään ja ymmärtäneensä olevansa hyvä ja riittävä, ihminen, jota pitää rakastaa ennen kuin voi rakastaa muita.

Siitä lähti itsetunnon paraneminen.

Koomikko Teemu Vesterinen taas eristäytyi loppuun palaneena lapsuudenmökilleen Saarijärvelle.

Hän oli alkanut pelätä yleisöään.

– Oli kylmä hiki, pelko siitä, että joku tulee lavalle, jos provosoin liikaa. Kun kuulin, miten yksi tyyppi haukkui minua kaverilleen, menetin malttini.

Teemu Vesterinen masentui ja pakeni mökille.

Vesterinen haistatteli katsojalle ja poistui paikalta. Se, että hän tuli paljastaneeksi julkisesti tunteensa, johti kriisiin.

Erityisherkäksi itseään kuvaava koomikko huomasi masennuksen pyrkivän pintaan.

– Mielestäni masennus ei ole sairaus vaan oire sairaasta elämästä, siitä, että on eletty väärin ja oltu pois omasta itsestä. Masennus on jokaisen masentujan oma syy. Tein liikaa töitä, enkä kuunnellut tarpeitani.

Vesterinen kokeili psilosybiinisieniä.

– En halua olla sienien kampanjahahmo, mutta pitäisi ottaa pöytään niiden potentiaali ihmisten kokonaisvaltaisessa huomioimisessa. Kalvo lähti silmiltä. Tärkein viesti oli: unohda oma tärkeytesi.

Kanadalais-suomalainen koomikko James Lórien MacDonald on korjannut sukupuolensa mieheksi ja tullut tutuksi transkomiikastaan.

Vitsailu sukupuolen haasteista on löytänyt yleisönsä, mutta myös saanut aikaan suuttumusta.

Kanadalais-suomalainen koomikko Jamie MacDonald on korjannut sukupuolensa mieheksi.

– Komedialla on nurja puoli. Pahimmin meni pieleen, kun kerroin transfobisen vitsin feikkipeniksestä. Somekonfliktin takia menetin yöuneni ja ruokahaluni ja pelkäsin ihmisiä kadulla.

– Tuomitsevuus somessa on raakaa. Uhriutuminen sumentaa keskustelua.

MacDonald on joutunut paitsi kokemaan kulttuurisia haasteita suomalaisuuden kanssa, myös haasteita miehisyyteen tutustumisessa.

– Testosteroni aiheuttaa vaikeutta itkeä. Raivon ja aggression hallitseminen on maskuliininen klisee, ja kun tuo klisee todella ilmaantui, yllätyin, toteaa MacDonald, joka usein vitsailee lavoilla aggressiovietistä.

Myös MacDonald koki sienitripin.

– Se oli yksi virheistäni. Kuulin vain piinaavia hokemia, kuten ”sielusi kuolee, olet tehnyt luontoa vastaan”. Karmeaa!

Muiden transkoomikoiden kuuntelu on opettanut sukupuolista hyväksyntää.

– Ennen tunsin, että olin homomies jumissa naisen kehossa. Nyt olen oppinut, ettei sukupuolen tarvitse olla määriteltävissä. En tarvitse mitään leimaa.

Ei naurata -dokumentin kaikki kolme jaksoa perjantaina 13.1. TV2-kanavalla klo 21.00.