Tätä et nähnyt tv:ssä: Semi tiputti Julialle uutispommin viimeisen iltanuotion jälkeen

Temptation Islandilta pariskuntana poistuneet Semi ja Julia kävivät tunteikkaita keskusteluja kameroiden sammuttua. Yllätyksiäkin tuli.

Draamasta ja vaiherikkaasta matkasta huolimatta Julia, 22, ja Semi, 25, poistuivat hymyillen ja käsi kädessä viimeiseltä Temptation Islandin iltanuotiolta, joka nähtiin tv:ssä keskiviikkoiltana. Oululaispariskunta vietti viettelysten saarella Malagassa kolme viikkoa.

Lopullinen päätös oli yksimielinen ja selkeä: molemmat haaveilivat terapiaan menemisestä, kommunikoinnin paranemisesta ja yhteisestä tulevaisuudesta.

Seuraavana aamuna Julia ja Semi saapuvat espanjalaishotellin aulaan onnellisen oloisina.

– Hyvä ja helpottunut olo. Ahdistus ja stressi on poissa, Julia huokaisee.

– Kupla on puhkeamassa, joten fiilis on nyt vähän outokin. Nyt on kaikki ohi, Semi pohtii.

Semin ja Julian viimeinen iltanuotio päättyi yksimielisesti: he halusivat molemmat jatkaa pariskuntana.

Kun Julia ja Semi poistuivat kameroiden edestä iltanuotion jälkeen, tiputti Semi varsinaisen uutispommin.

– Yllätyksenä tuli, kun Semi alkoi hotellihuoneessa puhua kihloista, Julia paljastaa.

Semi nyökkää. Hän myöntää pyöritelleensä päässään ajatusta kosimisesta viimeisen iltanuotion aikana.

– Kun eilen päästiin huoneeseen, niin kerroin, että olin miettinyt kihloja vikalla iltanuotiolla. Sitten tulin siihen tulokseen, että se on parempi tehdä rauhassa, kun kaikki on kohdallaan ja on saatu puhuttua asiat, ettei tule tehtyä mitään hätiköityä, Semi kuvailee.

Neljä vuotta Semin kanssa seurustelleelle Julialle asia tuli täysin puskista, sillä hän oli siinä käsityksessä, ettei Semi perustanut kihloista.

Olisiko kosinta kameroiden edessä ollut liikaa?

– Olisi se vähän järkytys ollut, koska Semi on itse puhunut, ettei hän halua naimisiin. Tämä ajatus tuli siksi vähän yllätyksenä, Julia myöntää.

Semi kertoo ajatustensa muuttuneen kuvausten aikana.

– En nyt siitä naimisiin menemisestä tiedä, mutta kihloista ajatus on muuttunut. Tänne tultiin katsomaan jatkammeko pitkään yhdessä vai emme. Nyt uskon, että menemme pitkään yhdessä.

Eli kihlat ovat luvassa mahdollisesti joskus tulevaisuudessa?

– Ehkä siitä voi rivien välistä niin päätellä, Semi nauraa.

Kameroiden sammuttua tunnelma parin välillä oli lämmin ja toiveikas.

Muitakin isoja mullistuksia saattaa olla edessä.

– Haaveilemme yhteisestä omistusasunnosta. Se on numero yksi tällä hetkellä, Julia sanoo.

– Haluaisimme Oulusta etelään päin, mutta kumpikaan ei vielä halua Helsinkiin. Tampereesta olemme puhuneet, Semi kertoo.

Ravintola-alalla työskentelevä Julia on tehnyt myös erään toisen arkeen vaikuttavan päätöksen.

– Aion jättää toisen työn kokonaan pois. Haluan ajatella nyt itseäni ja toivon, että alamme tekemään sen jälkeen enemmän asioita yhdessä, Julia sanoo.

– Viikonloput jos on vapaana, niin päästään vaikka lähtemään yhdessä jonnekin, Semi nyökkää.

Suomeen päästyään pariskunta aikoo tavoitella unelmaansa omistusasunnosta.

Kuvausten aikana Semi yhdistettiin moneen otteeseen sinkku-Meriin. Rajoja venytettiin, mutta ei rikottu. Nyt Semi vakuuttaa, ettei kyseessä ollut sen kummempaa.

– Se oli sellaista kuplaa. En viitsinyt olla ilkeä ja sanoa suoraan. Lähdin sitten vain ikään kuin leikkiin mukaan joiltain osin, Semi kuvailee.

