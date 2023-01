Maailmantähdet bailasivat ravintolassa Suomen Lapissa – Martin Garrix julkaisi videon tyhjältä tanssilattialta

Huippusuosittu DJ kertoi Suomeen tulostaan sosiaalisessa mediassa torstaina.

Suosittu DJ Martin Garrix ja F1-kuski Lando Norris seurueineen juhlivat suomalaisessa yökerhossa, mutta ilman kanssabailaajia.

Animals-kappaleella maailmanmaineeseen noussut Garrix päivitti Instagramin tarinat-osiossa videon Lapissa sijaitsevasta yökerhosta.

Videolla DJ on ystäviensä kanssa tyhjällä tanssilattialla, mutta se ei menoa näytä haittaavan.

Martin Garrix Ruisrockissa vuonna 2017.

Tanssivat maailmantähdet hurraavat alkaessaan pomppimaan musiikin tahtiin. Taustalla näkyy yhdessä pöydässä seurue, mutta muuten tila vaikuttaa melko tyhjältä.

Garrix kertoi Suomeen tulostaan sosiaalisessa mediassa torstaina. Ensin DJ päivitti illalliskokemuksestaan helsinkiläisessä BasBas-ravintolassa ja kehui kokemustaan vuolaasti.

Myöhemmin sekä Garrix että Norris ilmoittivat Instagramissa olevansa Levillä. Ei ole tiedossa, ovatko tähdet Suomessa lomamatkalla vai jostain muusta syystä.

Lando Norris on myös päivittänyt sosiaaliseen mediaan olevansa Suomen Lapissa.

Martin Garrix on hollantilainen DJ ja hän on yksi elektronisen musiikin huippunimistä. Hän on tehnyt yhteistyötä lukuisten tunnettujen artistien kanssa ja esiintynyt useaan otteeseen myös suomalaisilla festivaaleilla.

Formulakuski Norrista pidetään yhtenä oman sukupolvensa lahjakkaimmista kuljettajista. Hän sijoittui viime kaudella seitsemänneksi F1-sarjan MM-pistetaulukossa.