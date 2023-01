Erika Vikman saapui Urheilugaalaan häikäisevässä avonaisessa puvussa – näin hän kommentoi parisuhdestatustaan

Erika Vikman säteili metallinhohtoisessa puvussaan. Hän esiintyy illalla Urheilugaalassa.

Poptähti Erika Vikman lipui torstai-iltana Urheilugaalan punaiselle matolle upeassa luomuksessa. Vikman oli pukeutunut ihonmyötäiseen ja metallinhohtoiseen iltapukuun, jossa on avonainen kaula-aukko.

Vikman esiintyy illalla Urheilugaalassa. Laulajan mukaan hänen vahva silmämeikkinsä on vihjaus tulevasta esityksestä.

– Jotain syntistä on luvassa, hän vihjaili IS:n suorassa lähetyksessä.

Vikman saapui gaalaan näyttävässä asussa.

Poptähden suhdekuviot ovat olleen isosti esillä viime aikoina. Julkisuudessa on spekuloitu Vain elämää -kaudelle osallistuneiden Vikmanin ja The 69 Eyes -rockyhtyeen laulajan Jyrki 69:n suhteesta, mutta kumpikaan ei ole vahvistanut asiaa. Jyrki 69 on kuitenkin kertonut olevansa rakastunut mies.

Vikman julkaisi hiljattain humoristisen TikTok-videon, jossa hän lukee Seiskaa siskonsa Jennika Vikmanin kanssa. Lehden otsikossa kerrottiin Vikmanin ja Jyrki69:n erosta.

– Kuulemma jätin Jyrki 69:n, Erika sanoo videolla

– Ai oletteko seurustelleet? Jennika vastaa.

– Meillä oli vissiin jonkinlainen salasuhde, Erika jatkaa.

– Milloin suhde loppui? Jennika kysyy.

– Kuulemma kolme päivää ennen itsenäisyyspäivää, Erika sanoo.

– Oliko siinä jotain draamaa? Jennika utelee.

– Sisäpiiritietojen mukaan eroon ei liittynyt vakavaa draamaa. He ovat kokeneet ala- ja ylämäkiä ennenkin. Ei ollut mitään draamaa, Erika lukee videolla.

Kaksikko esittää videolla, etteivät he tietäisi koko suhteen olemassaolosta.

– Onko sinulla sitten joku uusi? Jennika utelee.

– Tässä sanotaan, että Erikan vieressä ja sydämessä on taas tyhjä paikka. Eli ei, Erika sanoo videolla.

IS:n toimittaja kysyi Vikmanilta punaisella matolla, pystyykö hän nyt selventämään parisuhdestatuksensa.

– Siitä videosta selviää kaikki, Vikman totesi napakasti.

Vikman kertoi seuraavansa urheilua jonkin verran.

– Totta kai Suomen menestys eri urheilulajeissa tuntuu tärkeältä. Selkeästi me ollaan urheilukansaa. Pitää tsempata, että seuraisin paremmin, mutta toki keskityn enemmän viihdealaan, hän totesi.

Paikalla olevista tähdistä suosikkiurheilijakseen hän nimesi Wilma Murron.