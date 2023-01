Hanna Tikander lopetti alkoholinkäytön ja luuli tulevansa onnelliseksi – totuus yllätti

Aki Linnanahteen podcast-vieras Hanna Tikander on puhunut julkisesti alkoholin ja päihteiden käytöstään. Nyt hän paljastaa myös, ettei pelkkä raittiina oleminen riittänytkään onneen.

Podcasteistaan ja Selvin päin - Erään bilettäjän tarina -kirjasta tunnettu Hanna Tikander, 29, kertoo Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa vaikeista tunteista, jotka nousivat raittiuden myötä esille.

Tikander on ollut raittiina syksystä 2019 ja hän on puhunut avoimesti omasta matkastaan alkoholin ja muiden päihteiden käytön lopettamisen kanssa. Hän kertoo nyt ajatelleensa, että lopetettuaan päihteet hän tulisi olemaan onnellinen.

– Se oli mulle tosi iso yllätys, miten se päihteiden ja alkoholin käytön lopettaminen ei pelastanutkaan mua, hän sanoo podcastissa.

Kun alkoholi ei enää turruttanut syvälle haudattuja ajatuksia ja tunteita, ne nousivat pintaan.

– Ja ne ottivat vallan ja se oli aika iso paikka myöntää myös ulkopuolisille ihmisille ääneen, koska olin rakentanut sellaista kuvaa, että tämä raittius on todella ihanaa ja kivaa. Ja sitten yhtäkkiä, kun todetaankin vaikea masennus ja käyt itsetuhoisia ajatuksia läpi, se on aika heviä myöntää, ettei se ollutkaan mikään pelastus.

Linnanahde pohtii, että kaikkien tunteiden pintaan nousemisen on täytynyt olla todella rankka paikka. Tikander myötäilee ja kertoo havahtuneensa siihen, että pinnan alta löytyi käsittelemättömiä asioita, joita hän ei ollut täysin edes ymmärtänyt kantaneensa.

– Olin ehkä ollut tietoinen siitä, että tällaisia käsittelemättömiä asioita on, mutta olin pitänyt ne niin syvällä ja kaukana pinnasta, että en osannut aavistaa kuinka paljon niitä oikeasti oli.

Aiemmin Tikander käytti alkoholia rentoutuakseen ja säädelläkseen tunteitaan. Vaikeiden tunteiden ilmetessä hän haki helpotusta alkoholista.

– Ensimmäinen viinilasi, minkä otat käteen ja saat pienen nousuhumalan tunteen, niin yhtäkkiä kaikki tuntuu niin pehmeältä, vaaleanpunaiselta ja jotenkin niin helpolta, sen pienen hetken verran.

Raittius on kuitenkin tuonut mukanaan hyvää ja Tikander kertoo käyneensä viimeisen kahden vuoden ajan terapiassa käsittelemässä asioita. Keskusteluavun ohella hän on syönyt myös mielialalääkkeitä.

Linnanahteelle Tikander myös myöntää, että hän joutuu välillä edelleen taistelemaan sen tunteen kanssa, että välillä tekisi mieli juoda alkoholia.

– Niitä tuli ensimmäisen vuoden aikana todella usein, hän kertoo.

Ensimmäisen raittiin vuoden aikana iski myös koronapandemia, jonka aikana ystävien kanssa illanistujaiset olivat intiimejä pienen porukan kokoontumisia. Silloin Tikander huomasi, että oli vaikeampaa olla selvin päin.

– Sulla on niin ulkopuolinen, irrallinen ja yksinäinen olo. On fiilis, että et kuulu mihinkään ja et saa yhteyttä kehenkään. Silloin kävin todella paljon läpi ajatuksia, että tekisi mieli juoda.

Usein kun Tikander on huomannut kaipaavansa alkoholia, on siihen hetkeen liittynyt vaikea tunnetila.

– Tässä parin vuoden mittaan olen oppinut myös käsittelemään tai hyväksymään ne. Silloin mut valtasi todella suuri viha itseäni kohtaan. Ehkä se oli sitä, ettei halunnut myöntää sitä ongelmaa tai se tunne tuntui häpeälliseltä.

Mikä sitten on joka kerta estänyt sen, ettei Tikander ole turvautunut aiemmin käyttämäänsä helpotuskeinoon? Hän itse uskoo, että julkisesti aiheesta puhuminen on auttanut pitäytymään päätöksessä pysyä raittiina.

– On tullut joku sydänsuru, petetty olo, mulle on valehdeltu tai on ollut jokin ääripää olotila. Olen miettinyt, että nyt menen tuonne tiskille, tilaan pari shottia ja haluan tämän tunteen pois. Silloin mulle on tullut se fiilis, että ei, en halua mennä podcast-studioon ensi tiistaina ja miten kerron tämän kuulijoilleni, onko tämä sen arvoista?

Ei Tikander muita varten ole päättänyt pysyä raittiina, mutta julkisesti aiheesta puhuminen on saanut vaikeissa tilanteissa harkitsemaan asiaa useamman kerran.

– Jos en olisi puhunut siitä julkisesti, uskon, että olisin oikeasti monessa tilanteessa saattanut päätyä juomaan.