Taidemaalari Johanna Oras sai harvinaisen työtehtävän – tältä näyttää Petra Hämäläisen viitta Miss Universum -kisoissa

Miss Suomi Petra Hämäläinen edustaa Miss Universum -kisoissa taidemaalari Johanna Oraksen maalaamassa viitassa.

Vähän yli viikko ennen joulua taidemaalari Johanna Oras sai työtehtävän, joka menee hänen uransa top 5: seen.

Miss Suomi Petra Hämäläinen tuli Finnartist Oy:n toimitusjohtajan Sunneva Sjögrénin kanssa käymään Oraksen ateljeehen Koskella. Heillä oli mukanaan valkoinen viitta, joka oli lähetetty Petralle Miss Universum -kisoista.

– Saimaa oli Petran sydäntä lähellä. Punkaharjusta on käytetty nimitystä luonnon vihreä ajatusviiva. Sitä kautta ilmastonmuutos ja suomalainen sisu tulivat symboleiksi viittaan, taidemaalari Johanna Oras kertoo.

Jokaiselle kilpailijalle oli toimitettu samanlainen viitta, johon toivottiin oman maan naistaiteilijaa tekemään kantaaottava maalaus.

– Petra on Savonlinnasta kotoisin, ja kun he tulivat käymään Sunnevan kanssa, oli selvää, mitä he halusivat hahmottaa viitalla, Johanna Oras kertoo.

– Saimaa oli Petran sydäntä lähellä. Punkaharjusta on käytetty nimitystä luonnon vihreä ajatusviiva. Sitä kautta ilmastonmuutos ja suomalainen sisu tulivat symboleiksi viittaan.

Jokaiselle kilpailijalle oli toimitettu samanlainen viitta, johon toivottiin oman maan naistaiteilijaa tekemään kantaaottava maalaus.

Viimeksi Johanna Oras oli maalannut silkille 35 vuotta sitten. Hän päätti lähteä rohkeasti tekemään, vaikka silkkimaalilla tekniikka on täysin eri ja maali käyttäytyy täysin omalla tavallaan. Piti kaivella muistia ja miettiä erilaisia silkkimaalauksissa käytettäviä tekniikoita.

– Ostin sitä varten harjoitteluviitan, jos alkuperäinen viitta menee pilalle. Sunneva kertoi, että sieltä ei lähetetä toista, jos tämä menee pilalle.

Viittaa suunnitellessa piti ottaa huomioon, että kilpailijat seisovat kaukana lavalla, jonne pienet yksityiskohdat eivät näy.

– Vanamot symboloivat suomalaista sisua ja kielot puhtautta ja viattomuutta. Punkaharju kuvaa Suomen järvirikasta aluetta ja luonnon puhtautta.

– Halusimme näyttää myös sitä hetkeä, mitä Suomi elää nyt. Siksi on myös Nato-tähti symbolina.

Petra Hämäläinen kantaa bikinikierroksella silkkiviittaa, johon Johanna Oras maalasi taideteoksen. Kuvassa alkuperäinen valkoinen viitta.

Maalaaminen vei kaksi viikkoa. Ensimmäinen viikko kului harjoitellessa ja testatessa. Toisen viikon Johanna Oras käytti maalaamiseen. Viitta valmistui uudeksivuodeksi.

– Kaikki meni hyvin. Lopputulos näyttää lavalta juuri siltä kuin halusin.

Miss Universum-kisat järjestetään ensi yönä 13. tammikuuta. Voittaja valitaan 14. tammikuuta New Orleansissa Yhdysvalloissa.

Mitään palkkaa Johanna Oras ei viitan tekemisestä saa. Missikisojen pitkäaikaisena fanina hän halusi tukea Petra Hämäläistä Miss Universum -kisoihin.

– Olen ollut Miss Suomi -fani pikkutytöstä lähtien ja osallistunut paikallisiin missikisoihin nuorena, mutta se ura jäi vähän lyhyeksi. En saanut yhtään titteliä ja siksi lopetinkin, Johanna Oras kertoo nauraen.