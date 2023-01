Huippu-DJ Martin Garrix tupsahti Suomeen – hehkuttaa helsinkiläisravintolaa

Hollantilainen tuottaja-DJ on matkustanut Suomeen Thaimaan-lomansa jälkeen.

Suosittu DJ Martin Garrix, 26, on lomaillut alkuvuodesta Thaimaan lämmössä ja julkaissut sieltä upeita lomakuvia. Thaimaan aurinkorannat ovat nyt vaihtuneet talviseen Suomeen, sillä Garrix kertoo Instagramissa olevansa Helsingissä.

DJ on julkaissut ensin videon lentokentältä, ja sen jälkeen fiilistellyt illalliskokemustaan helsinkiläisessä BasBas-ravintolassa.

– Wow, wow, wow, mikä paikka! Garrix hehkuttaa.

Huippu-DJ:n seurueeseen on kuulunut ainakin kaksi hänen kaveriaan.

Garrix ei ole kertonut, miksi on Suomessa.

Miehen seuraava esiintyminen on vasta 24. helmikuuta Mexico Cityssä.

Instagramissa Garrix kertoo tehneensä 113 keikkaa vuonna 2022, joten hän haluaa nyt aikaa rentoutumiselle.

Garrix on esiintynyt Suomessa monesti ja hänet nähdään ensi kesänä Weekend Festivalilla Espoon Vermon tapahtumapuistossa.

Garrixin tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa kappaleet Animals, Scared to Be Lonely feat. Dua Lipa ja In the Name of Love feat. Bebe Rexha.