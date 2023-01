Radiosuosikki Harri Moisio saa naisilta viestejä, joita ei kehtaisi itse lähettää – näin hän ajattelee kohauttaneesta salasuhteestaan

Radio Rockin Korroosiosta tuttu Harri Moisio täyttää 50 vuotta 13. tammikuuta. Myös Temptation Islandin ”analyysisetänä” tunnettu suosikkijuontaja puhuu Ilta-Sanomille salasuhdeseikkailustaan ja siitä, miksi hän haluaa analysoida muiden ihmissuhdeasioita televisiossa.

Kun radiojuontaja Harri Moisio haki kerran töitä, hän kirjoitti CV:hen harrastuksekseen ”ihmisten sosiologinen observointi”.

– En muista, sainko sitä työtä. Mutta siinä oli kaksi hienoa sanaa, hän letkauttaa.

Radio Rockin Korporaatio-ohjelman juontajan pallilta tunnettu Moisio tarkoittaa, että hän nauttii ihmisten tarkkailusta. Julkinen Moisio on joviaali ja puhelias ääneen ajattelija, yksityinen Harri on toista maata.

– Kammoan ajatusta siitä, että pitäisi lähteä vaikka isolla kaveriporukalla juhannuksenviettoon! Kaveripiirini on pieni, mutta se ei haittaa.

Ammattipuhuja tykkää vapaalla olla syrjässä.

– Toisinaan käyn yksin lähipubissa yhdellä tai korkeintaan kahdella ja kuuntelen puheensorinaa. Näen ja kuulen ihmisiä, mutta en halua osallistua keskusteluihin! Se rentouttaa.

Erityisen paljon hän innostuu lentokentistä.

– Ne on mulle jatkuva kiinnostuksen lähde. Tykkään olla paikalla huomattavan ajoissa. Voi rauhassa katsella, että minnekähän tuokin ihminen on matkalla...

Moisio korostaa, ettei ole mikään ”salakuuntelija tai stalkkeri”, mutta myöntää, että hänessä on pientä ”salakavalan voyeristin” – tirkistelijän – vikaa.

Turkulaissyntyinen Moisio aloitti uransa Radio Suomen Salossa vuonna 1990.

Ehkäpä tästä syystä Moisio päätyi vuonna 2018 radiohommien ohella Temptation Island Extra -ohjelman ”analyysisedäksi” kommentoimaan kunkin jakson toilailuja.

Moisio vastasi tuotantoyhtiön soittoon epäuskoisena. Hänkö analysoimaan sukupolvea nuorempien, omien sanojensa mukaan tyttärensä ikäisten ihmisten suhdekiharoita?

– Mutta ehkä sana taisi kiiriä, että tykkään tarkkailla ihmisiä.

Pestin myötä Moisiosta tuli myös epävirallinen parisuhdeasiantuntija julkisuudessa. Siksi hän päätyi tekemään myös kirjailija Henriikka Rönkkösen kanssa kaksi aiheeseen liittyvää äänikirjaa: Vaginadialogin ja Penisdialogin.

Kenties maailmaan tarvittiin myös keski-ikäistä miestä puhumaan näistä asioista. Vaikkakin vain Rönkkönen on koulutettu seksuaalineuvoja, Moisiolla ei taasen ”minkäänlaista pätevyyttä”.

– Mutta olen kiinnostunut ihmisistä! Ehkä tähän haluttiin kaksi erilaista hahmoa.

Eräs toinen radion keski-ikäinen miesääni, Kimmo Vehviläinen, on aiheuttanut pariinkin otteeseen hämminkiä esittämällä mielipiteitään erinäisiin tasa-arvokeskusteluihin.

Moisio ei pelkää samaa kohtaloa.

– Uskon olevani arvomaailmaltani ja käytökseltäni herrasmies. Toki tarkasti kuunneltuna noista kirjoista ehkä saisi aikaan kohun, mutta toivottavasti ei sellaista, jossa joku loukkaantuu. Ehkä joskus radiossa on viiden tunnin ohjelman aikana tullut sanottua jotain harkitsematonta, mutta uskoisin pystyväni seisomaan sanojeni takana!

ei Moisiokaan ole täysin ilman hämminkejä selvinnyt. Houkutus on vienyt myös houkutusten saaren analyytikkoa.

Hän paljasti taannoin Ina Mikkolan podcastissa ajautuneensa takavuosina salasuhteeseen naimisissa olleen naisen kanssa.

Lyhyesti: se ei mennyt kovin hyvin.

– Aina varmaan synttärihaastatteluissa pitäisi sanoa, että ”päivääkään en vaihtaisi pois”, mutta sen ajan kyllä vaihtaisin, hän linjaa.

– Mutta kyllä se opetti paljon! Ainakin siitä, ettei tällaiseen pitäisi kerta kaikkiaan lähteä. Siinä vain loukkaa ihmisiä. Mutta tulipahan tehtyä.

Moisio kertoo tottuneensa yksinoloon jo lapsena. – Olin ainut lapsi, ja me muutimme usein isäni työn perässä. Mutta kavereita on silti aina riittänyt, siitä olen onnellinen.

Suhde käynnistyi Instagram-viestistä. Moisio on kertonut saavansa toisinaan hyvinkin suorasukaisia yhteydenottoja.

Nyt hän on oppinut pitämään pään kylmänä.

– Useimmiten ne vain häkellyttää. Että ei jumankauta, minusta ei olisi lähettämään tuollaista viestiä kenellekään naiselle. Ja aikamoinen meteli sellaisesta nousisi! En ole reagoinut niihin mitenkään. Tai ehkä olen laittanut jonkun mahdollisimman neutraalin hymiön.

Moision seuraelämä oli vuosi sitten otsikoissa, sillä hän esitteli Instagram-tilillään silloisen heilansa, somevaikuttaja Vivian Nickin. Tämä ei ole kuitenkaan enää kuvioissa.

– Suhde on päättynyt, sen verran voin sanoa.

Hiipunutta romanssia juontaja ei silti surkuttele.

– Olen onnellisesti vakiintunut sinkku! En ole tällä hetkellä tilivelvollinen kenellekään.

Lopuksi Ilta-Sanomat kysyi Harri Moisiolta neljä kysymystä elämästä:

Elämäsi suurin rakkaus?

– 2010-luvun alkupuolella oli puolen vuoden mittainen suhde. Sitä ei ole ylittänyt kukaan!

Elämäsi pahin pettymys?

– Avioero. Ei se siitä muuksi muutu. Kyllähän liittoon sitoudutaan, ja jos se ei kanna, niin kyllä se on pettymys.

Elämäsi suurin sydänsuru?

– Olin 11-vuotiaana kolme viikkoa yhdessä vuotta vanhemman kuutosluokkalaisen kanssa. On ihan käsittämätöntä, millainen draama lapsena koettu sydänsuru on! Tietenkin aikuisiälläkin on ollut pettymyksiä, mutta niitä pystyy jo käsittelemään.

Elämäsi romanttisin hetki?

– Nyt pistit tosi pahan... En oikein keksi mitään perinteisen romanttisia... Tää on vähän kuin jossain Maj Lind -pianokilpailussa, että jos taso ei riitä, niin annetaan kaksi kakkossijaa! Mutta kerran silloinen tyttöystävä herätti sohvalta ja sanoi, että ruoka on valmista. Sellaista ei kukaan ollut vielä tehnyt!