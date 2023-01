Brittilehdet: Harrylla ei ole asiaa Charlesin kruunajaisiin

Lähteiden mukaan hovi on huolestunut yksityisyydestään Harryn elämäkerran julkaisun myötä.

The Daily Mail väittää, että Harry ei ole tervetullut isänsä Charlesin kruunajaisiin, jotka pidetään ensi toukokuussa.

Lehdelle puhuneen lähteen mukaan varsinkin hovin vanhemmat jäsenet pelkäävät ajatusta, että Harryn kanssa kruunajaisissa vietetty aika päätyisi aikoinaan miehen muistelmien pokkariversioon, The Sun puolestaan kirjoittaa.

Harryn ja hänen perheensä asioita on vatvottu siitä lähtien kun Spare-elämäkerta ilmestyi. Harry itse otti kantaa isänsä kruunajaisiin kertomalla toimittaja Tom Bradbylle, että mitä vain voi tapahtua ennen toukokuuta.

Toisen lähteen mukaan hovi odottaa, että Harry ja Meghan keksivät itse syyn, miksi eivät pääse kruunajaisiin.

Harryn perheen kerrotaan hämmästyneen ja loukkaantuneen kaikista yksityiskohdista, jotka Sussexin herttua on nyt paljastanut koko maailmalle.

– Perheessä on keskusteltu asiasta. Jopa Edward ja Anne ovat olleet mukana, lähde kertoo The Sunille.

– He eivät todellakaan halua, että yksityiset puheet kruunajaisissa leviäisivät.

– Sussexien olisi todella vaikea osallistua tilaisuuteen kaikkien heidän julkisten sanomiensa jälkeen.

Kuningas Charlesin kruunajaisten vieraslistalta on karsittu tuhansittain ihmisiä. Myös osa perinteisistä rituaaleista on heitetty roskakoriin.

Lehtien mukaan kruunajaisia vietetään tuttuun tapaan Westminster Abbey -kirkossa, jossa Britannian kuninkaallisia on kruunattu jo 900 vuoden ajan. Seremoniasta kuitenkin suunnitellaan paljon totuttua pienempää. Daily Mailin mukaan Charles haluaa tehdä brittihovista modernimman, minkä vuoksi myös seremonia on aiempaa hillitympi. The Sun arvioi syyksi myös Britannian elinkustannusten jyrkkää kasvua.

Kruunajaisissa on tavalliseen tapaan nähty monenlaisia perinteikkäitä rituaaleja, joita ei kuitenkaan tulla kokonaisuudessaan näkemään ensi kesän kruunajaisissa. Charles nimittäin haluaa napsia perinteitä pois ajan säästämiseksi. Seremonian kaavaillaan lyhenevän noin tunnin mittaiseksi, kun kuningatar Elisabetin kruunajaisissa ohjelmaa riitti kolmeksi tunniksi.

Brittilehtien mukaan seremonian supistaminen näkyy myös vieraslistassa. Kuningatar Elisabetin kruunajaisissa kutsuvieraita oli paikalla yli 8 000, mutta kuningas Charlesin kruunajaisissa lista pyritään The Sunin karsimaan noin 2 000 vieraaseen.