Ensimmäinen UMK-kappale julki! Kansainväliset viisufanit hehkuttavat yhtä kohtaa Keiran tanssibiisissä

Viisufanit ovat innoissaan Suomen ensimmäisestä UMK-finaalikappaleesta.

Keira on tuttu tv-katsojille The Voice of Finland -ohjelmasta.

YLEN Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) seitsemän finalistia julkistettiin tällä viikolla, ja nyt ensimmäinen kappale, Keiran No Business On the Dancefloor, on julkaistu.

Pian 18 vuotta täyttävä Keira Lundström on tämän vuoden UMK:n nuorin osallistuja. Keira ihastutti suomalaisia Nelosen The Voice of Finland -ohjelmassa vahvalla äänellään. Keira luonnehtii kappalettaan tanssibiisiksi, joka saa ”jalat väpättämään”. Kappaletta ovat olleet työstämässä Teemu Brunila ja Axel Ehnström sekä saksalaistuottaja Jason Ok.

VIISUFANIT ympäri maailman ovat rientäneet kommentoimaan kappaletta pian sen julkaisun jälkeen Youtubeen. Erityisesti kappaleen huiluosuus kerää huomiota ja eräs fani kutsuu sitä jopa ”ikoniseksi”.

– Niin uniikki, en ole kuullut tällaista euroviisuissa aiemmin. UMK:lla on jälleen laadukkainta tarjontaa kaikesta kansallisesta valikoimasta.

– Niin koukuttava ja hyvä! En voi uskoa, että tämä on hänen ensimmäinen koskaan julkaistu kappaleensa, hienoa Keira!

– Kuulostaa todella hyvältä, en malta odottaa, että näen sen livenä!

– Tämän pitäisi ehdottomasti päästä euroviisuihin, tämä tulisi ehdottomasti olemaan hitti.

Suurin osa kommenteista on kirjoitettu englanniksi, mutta seasta löytyy muutama suomenkielinenkin kommentti.

– Voipahan itkee ittensä uneen tyytyväisenä. Ihana ja Keiralta ihan mieletön uran aloitus, Youtubessa ihastellaan.

– No nyt on international meininki! Jäi heti ekasta kerrasta soimaan päähän mikä on tosi hyvä viisuissa. Tästä tulee iso hitti. Huikeeta Keira ja biisintekijät!

– Positiivisesti yllättynyt olen! En itse ole pop-ihmisiä enkä varsinkaan tämän kaltaisen "geneerisemmän" popin kuuntelijakuntaa. Mutta puhdasta euroviisukamaa tämä todellakin on. Ja ihana lisäys tuo omaperäinen huiludroppi!!! Ei harmittais yhtään jos Keira edustaisi meitä tänä vuonna. Hyvä merkki, kun on vasta eka biisi!

Britannian Liverpoolissa järjestettävien Euroviisujen edustuspaikasta kisaavat tänä vuonna Keiran lisäksi Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Käärijä, KUUMAA sekä Portion Boys. Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksi kerrallaan torstaista 12. tammikuuta alkaen.

Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta Turun Logomon UMK23-tapahtumassa.