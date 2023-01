Golden Globe -gaalassa hämmästeltiin House Of The Dragon -tähden käytöstä – fanit riemastuivat

Milly Alcockin hiprakkainen käytös huvitti katsojia.

Milly Alcock kuvattuna House Of The Dragonin ensi-illassa elokuussa 2022.

Golden Globe -palkintogaalan katsojat saivat todistaa tiistai-iltana hämmentävää tilannetta, kun House Of The Dragon -näyttelijä Milly Alcock saapui lavalle sekavassa kunnossa, muun muassa brittilehti Mirror kertoo.

HBO:n Game of Thrones -sarjan esiosassa nuorta Rhaenyra Targaryeniä näyttelevä 22-vuotias humalaisen oloinen australialaistähti kikatteli ja nojaili lavalla kollegaansa Emma D’Arcyyn, joka näyttelee hahmon vanhempaa versiota.

Alcock, D’Arcy sekä yksi sarjan luojista, Miguel Sapochnik, olivat lavalla vastaanottamassa sarjan voittamaa palkintoa.

Tapahtumaa seuranneet riemastuivat Alcockin hillittömästä esiintymisestä, ja video tilanteesta lähti leviämään netissä välittömästi.

– Tyttöparka yrittää niin kovasti pysyä kasassa, mutta on selvää, että hän haluaa aiheuttaa humalaista kaaosta, eräs fani totesi.

– Samaistuttavaa. Koskettelen myös paljon kasvojani humalassa, toinen twiittasi.

Emma D’Arcy ja Milly Alcock.

– Pidä kiinni Emmasta kuin henkesi riippuisi siitä, yksi ohjeisti Alcockia.

House Of The Dragon sijoittuu aikaan noin 200 vuotta ennen Game of Thronesin tapahtumia. Alcock ei ollut ennen rooliaan koskaan nähnyt Game of Thronesia.

Tähti on sanonut olevansa ”kiitollinen” vapaudesta, jonka rooli on antanut hänelle tulevia projekteja varten. Hän aikoo kuitenkin välttää jatkossa samankaltaisia rooleja.