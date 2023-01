Prinssi Harry puolusti järkytystä aiheuttaneita Taleban-puheitaan

Prinssi kiisti kehuskelleensa tappamillaan ihmisillä.

Prinssi Harryn eilen julkaistun Varamies-muistelmateoksen paljastukset ovat aiheuttaneet viime päivien aikana useita kohuja. Kenties eniten pöyristystä on herättänyt prinssin tapa, jolla hän kuvaili kokemuksiaan Afganistanin taisteluista.

Prinssi kertoo kirjassa toimineensa Apache-taisteluhelikopterin lentäjänä Afganistanissa ja saaneensa taistelukoneen kameramateriaalista selville tappamiensa ihmisten määrän.

– Niin, se lukumäärä: kaksikymmentäviisi. En minä tuosta luvusta mitään tyydytystä saanut. Mutta en liioin tuntenut siitä häpeääkään. Mieluummin olisin pyyhkinyt tuon luvun kokonaan pois palvelusaikaisesta ansioluettelosta ja mielestäni, mutta mieluummin myös eläisin maailmassa, jossa ei ole talebaneja eikä sotia, prinssi kirjoittaa kirjassaan.

– Jopa minun kaltaiseni ihmisen, joka silloin tällöin sortuu uskomaan maagiseen ajatteluun, on mahdotonta muuttaa joitakin realiteetteja.

Harry myös kuvaili pitäneensä tappamiaan sotilaita pelinappuloina.

– Ollessani taistelun tiimellyksessä ja hässäkässä en mieltänyt noita kahtakymmentäviittä ihmisiksi. On mahdotonta tappaa ihmisiä, jos heidät mieltää ihmisiksi. Ihmisiä on mahdotonta vahingoittaa, jos heidät mieltää ihmisiksi.

– He olivat shakkinappuloita, joita poistin pelilaudalta, pahiksia, jotka eliminoin ennen kuin he ehtivät eliminoida hyviksiä. Minut oli koulutettu perusteellisesti ”toiseuttamaan” heidät.

– Jollakin tasolla tajusin tämän oppimani erillistämisen ongelmalliseksi. Katsoin sen kuitenkin myös sotilaan työn välttämättömäksi osaksi.

Yllä olevat lainaukset ovat suoria otteita kirjasta. Etukäteen, ennen kirjan julkaisua vuodetuissa katkelmissa lainaukset eivät olleet näkyvissä kokonaisuudessaan.

Harry kuvattuna joulukuussa 2012.

Prinssin kertomus on järkyttänyt laajalti, ja suututtanut esimerkiksi Afganistanissa taistelleita veteraaneja. Tiistaina hän puolusteli sanomisiaan vieraillessaan Stephen Colbertin vetämässä CBS-kanavan The Late Show’ssa.

Harryn mukaan kertomukseen tarttuneet tiedotusvälineet olivat vääristelleet sitä ja irrottaneet sen asiayhteydestään, brittilehti The Guardian kertoo.

– Epäilemättä vaarallisin valhe, jonka he ovat kertoneet, on se, että jotenkin kerskailisin Afganistanissa tappamieni ihmisten määrällä.

– Sanoisin, että jos kuulisin jonkun muun kerskailevan sellaisesta, olisin vihainen. Mutta se on valetta, ja toivottavasti nyt, kun kirja on julkaistu, ihmiset voivat nähdä kontekstin, prinssi jatkoi.

Prinssin mukaan on ”todella huolestuttavaa”, etteivät asiasta uutisoineet mediat joutuneet vastuuseen teostaan, erityisesti siksi, että niillä oli käytössään runsaasti kirjan materiaalia.

– Ei ollut niin, että tästä [Afganistan-kertomuksesta] olisi vain yksi rivi. Heillä oli koko luku. He irrottivat sen, ja sanoivat vain, että tässä se on, hän kehuskelee tällaisella... ja se on vaarallista. Sanani eivät ole vaarallisia, mutta se, miten sanojani vääristellään on erittäin vaarallista.

Prinssi selitti, että hänen motiivinsa taistelukokemuksien jakamiselle oli hänen lupauksensa pysyä rehellisenä ja kertoa kokemastaan häpeilemättä.

– Koko tavoitteeni yksityiskohtien jakamisessa on vähentää itsemurhien määrää, oman kuvauksensa mukaan liki 20 vuotta veteraanien kanssa työskennellyt prinssi sanoi viitaten ilmeisesti sotaveteraanien mielenterveysongelmiin.

Harryn kirja Varamies tuli myyntiin eilen tiistaina. Kirjan kustantaja kertoi, että teosta myytiin Britanniassa 400 000 kappaletta ensimmäisen päivän aikana.

Prinssi on mainostanut kirjaansa runsaasti etukäteen, ja vieraillut esimerkiksi Britannian ITV:ssä ja yhdysvaltalaisessa 60 Minutes -ajankohtaisohjelmassa, joka saavutti kauden korkeimmat katsojalukunsa 11,2 miljoonan silmäparin seurattua brittikuninkaallisen haastattelua.