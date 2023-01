Vain 2 % löytää kaikki erot näistä kuvista – testaa itsesi

Onnistutko saamaan kaikki 15 arvoitusta oikein IS:n pirullisen vaikeassa testissä?

Taas kerran tarkoille ja erityisen sinnikkäille on tarjolla IS:n etsi ero -testi.

Tällä kertaa aiheena on ruoka ja ruuanlaitto. Kokeile alta, kestävätkö silmäsi ja hermosi kaikkien kuvaryhmien kohdalla.

Vaikeimmat testeistä on pystynyt läpäisemään virheittä alle prosentti pelaajista. Tämä testi on vaikeimpien tasolla. Alle kaksi prosenttia IS:n koepelaajista sai kaikki kysymykset oikein. Niin pieniä erot ovat osassa kuvista.

Testissä on jokaisessa vaiheessa neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Kuvia on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama helpompi arvoitus, mutta tällä kertaa taso muuttuu nopeasti hyvinkin vaativaksi.

