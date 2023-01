Elastinen palaa TVOF-valmentajaksi vuosien jälkeen – Anna Puu paljastaa, miten muutos vaikutti tv-kulisseissa

Tähtivalmentaja Anna Puu on mielissään ohjelman uudistumisesta.

Tähtivalmentajat Elastinen, Anna Puu, Toni Wirtanen, Maija Vilkkumaa ja Sipe Santapukki laulukilpailu The Voice of Finlandin pressitilaisuudessa Helsingissä 10. tammikuuta 2023

TÄNÄ VUONNA The Voice of Finland -laulukilpailun Ääni ratkaisee -vaiheesta jatkoon päässeet kilpailijat eivät mene suoraan Kaksintaisteluihin, vaan sitä ennen he joutuvat vakuuttamaan tähtivalmentajat The Cut -osiossa. Siinä kunkin tähtivalmentajan tiimistä pudotetaan kolme kilpailijaa.

Tammikuun 27. päivä alkavalla kaudella nähdään muutoksia myös tähtivalmentajakaartissa, kun Juha Tapion tilalla punaisessa tuolissa istuu Elastinen. Hän palaa ohjelmaan monen vuoden tauon jälkeen.

– Sehän tekee aina hyvää, tähtivalmentaja Anna Puu kommentoi valmentajien vaihtumista.

Muutos näkyy artistin mukaan esimerkiksi siten, että kuvauksissa tähtivalmentajille annettiin lupa hieman jopa pidentää puheenvuorojaan.

– Se oli ennenkuulumatonta, koska silloin kun Juha oli vielä mukana... Juha yhdistettynä Apulannan kaksosiin, niin se oli välillä pitkästyttävää hommaa istua siinä vieressä. Kyllä, he puhuivat niin pitkään, Anna Puu paljastaa.

– Olin ihan silleen, että ettekö te lopeta jo! Sen takia ohjelmassa on nähty kohtia, joissa alan virkkaamaan. Oli pakko keksiä jotain, jolla näpäyttää tyyppejä, artisti kertoo.

Anna Puun mukaan aiemmalla kaudella bändin rumpali Kalle Torniainen ehti katsoa tv-sarjan kokonaisen tuotantokauden tähtivalmentajien puheiden aikana.

– Se kertoo aika paljon. Se oli kyllä sellaista runoilua. Olin siellä istumassa kesken äitiysloman ja muistin tyyliin kaksi sanaa. Se kontrasti tuntui vähän absurdilta, Anna Puu nauraa.

Elastisen ja Anna Puun lisäksi tähtivalmentajina toimivat Apulannan Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki sekä laulaja-lauluntekijä Maija Vilkkumaa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.