Somevaikuttaja ja malli Remi Bader sanoo kilojen palanneen, kun hän lopetti laihdutuslääkkeen käytön.

Malli Remi Bader, 27, kertoo Not Skinny But Not Fat -podcastissa Ozempic-lääkkeestä, joka on villinnyt maailmalla tehokkaana laihdutuslääkkeenä.

Bader sanoo podcastissa lääkärin määränneen hänelle Ozempicia vuonna 2020. Hänellä oli ollut esidiabetes ja hänellä oli ylipainoa. Bader kertoo lääkkeen auttaneen häntä laihtumaan aluksi, mutta hän lopetti lääkkeen käytön parin kuukauden jälkeen.

– Lääkäri sanoi minun tarvitsevan lääkettä. Minulla oli ristiriitaisia tuntemuksia. Se sai kehoni kadottamaan nälän tunteen pitkäksi aikaa, joten laihduin.

Bader sanoo lopulta todenneensa, ettei lääke ole häntä varten, koska hän ei halunnut käyttää sitä pitkiä aikoja. Hän pelkäsi, että lääkkeen lopettamisen jälkeen nälän tunne palaisi takaisin rajulla tavalla.

– Parin kuukauden jälkeen lopetin lääkkeet käyttämisen ja ahmimiseni paheni. Syytin siitä tavallaan Ozempicia, Bader sanoo.

Lääkkeen avulla laihdutetut kilot palasivat lopulta takaisin korkojen kera.

– Kilot palasivat tuplana takaisin, hän sanoo podcastissa.

Remi Bader on aiemmin puhunut sosiaalisessa mediassa avoimesti ahmintahäiriöstään, johon hän haki apua viime kesänä.

Semaglutidia, kauppanimeltään Ozempic on kasvattanut suosiotaan maailmalla niin nopeasti, että sen saatavuus on heikentynyt. Kuten Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, semaglutidi on monille tyypin 2 diabetesta sairastaville tärkeä, joten saatavuushäiriöt haittaavat heidän elämäänsä.

Semaglutidi on suolistohormoni GLP-1:n vaikutuksia jäljittelevä aine, eli se vaikuttaa nälän tunteeseen ja kylläisyyteen, hidastaa mahalaukun tyhjentymistä ja tehostaa elimistön oman insuliinin toimintaa, haiman insuliinin eritystä sekä kudoksen insuliiniherkkyyttä. Samalla se ohjaa syömään entistä säännöllisemmin ja pieniä aterioita päivässä.