Gwen Stefani lausui haastattelussa häkellyttävän kommentin – möläytyksestä leimahti heti skandaali

Poptähti Gwen Stefanin kommentti siitä, että hän olisi japanilainen, on tuomittu laajasti.

Laulaja Gwen Stefanin Allure-lehdelle antama haastattelu on aiheuttanut kuohuntaa Yhdysvalloissa, kertovat Fox News, NBC ja People.

Stefani puhuu kauneuteen ja hyvinvointiin keskittyvässä lehdessä omasta GXVE Beauty -kosmetiikkamerkistään ja siitä, mitkä asiat inspiroivat häntä.

Stefanilta kysytään haastattelussa millä mielin hän muistelee soolouransa alkua ja sen saamaa kritiikkiä.

2004 ensimmäisen soololevynsä julkaissut Stefani esiintyi musiikkivideoillaan ja konserteissaan aasialaistanssijoiden kanssa, joita hän kutsui nimellä Harajuku Girls. Tanssijoiden tyyli ja Stefanin itsensäkin esiintymislook ammensi vaikutteita japanilaisesta populaarikulttuurista.

Gwen Stefani kuvattuna 2005 taustatanssijoidensa kanssa. Nimillä Love, Angel, Music ja Baby kutsutut tanssijat nähtiin Stefanin kanssa niin punaisella matolla kuin esiintymislavoillakin.

Tuolloin Stefania kritisoitiin laajasti kulttuurisesta omimisesta. Hiljaisten ja Stefania varjon lailla seuranneiden tanssijoiden taas katsottiin olevan kärjistettyjä stereotyyppisiä hahmoja.

Stefani sanoo Alluren haastattelussa, ettei toisista kulttuureista inspiroitumisessa ole hänen mielestään mitään väärää. Hän sanoo olleensa aina kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista, sillä hänen isänsä kävi usein töiden takia Japanissa.

Laulaja kertoo kokeneensa suuren oivalluksen, kun hän vieraili ensimmäistä kertaa Tokiossa ja katumuodistaan tunnetussa Harajukun kaupunginosassa.

– Sanon, että ”voi luoja, olen japanilainen, enkä tiennyt sitä”, Stefani sanoo ja kuvailee olevansa japanilaisen kulttuurin superfani.

Allure-lehti huomauttaa artikkelissaan, että Stefani kutsuu itseään japanilaiseksi useamman kerran haastattelun aikana.

– Olen vähän Orange Countyn tyttö, vähän japanilainen tyttö, vähän englantilainenkin, Stefani juttelee.

Gwen Stefani perusti vuonna 2005 oman Harajuku Lovers -vaatemerkkinsä, joka on ottanut vaikutteita japanilaisesta katumuodista.

Allure-lehden toimittaja Jesa Marie Calaor kirjoittaa artikkelissaan olleensa häkeltynyt Stefanin vastauksista. Hän ja toinen paikalla ollut toimittaja luulivat, että Stefani oli seonnut sanoissaan. Siitä ei kuitenkaan ollut kyse, koska laulaja kutsui itseään japanilaiseksi toistuvasti.

– Stefani ei ole japanilainen, enkä ole minäkään, aasialaisamerikkalainen Calaor kirjoittaa.

– Olen nainen, joka on kuullut rasistisia solvauksia ulkonäköni takia ja pelännyt isäni turvallisuuden puolesta, kun hän on matkustanut New Yorkin metrossa, Calaor kirjoittaa ja nostaa esille tapaukset, joissa aasialaistaustaisia ihmisiä on pahoinpidelty ja jopa tapettu heidän sukujuuriensa takia.

Alluren artikkelissa kerrotaan, että lehti oli myöhemmin pyytänyt Stefanin edustajalta tarkentavia kommentteja, kun edustaja oli todennut, että Stefanin sanat oli ymmärretty väärin. Laulajan edustaja ei kuitenkaan palannut enää asiaan.

Stefani ei ole toistaiseksi kommentoinut haastattelun sisältöä.