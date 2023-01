Anna Puu kertoo yllätyshäistään – vanhemmat sekoittivat suunnitelmat

Anna Puu ja Jukka Immonen avioituivat lokakuussa.

Anna Puu on palaillut hiljalleen työelämään äitiysloman jälkeen.

Laulaja-lauluntekijä Anna Puulla, 40, on takanaan rakkaudentäyteinen vuosi. Perheen kuopus, toukokuussa 2021 syntynyt poika, oli vajaan puolentoista vuoden ikäinen, kun Anna ja musiikkituottaja Jukka Immonen avioituivat. Puulla on pojan lisäksi myös vuonna 2010 syntynyt tytär edellisestä liitostaan.

Häitä vietettiin varsin pienimuotoisesti, ja vihkiseremonia toteutettiin pariskunnan kotona.

– Olimme ihan vain kotona, meidän olohuoneessamme, laulaja kertoo.

Vieraiksi oli tarkoitus kutsua ensin lapsien lisäksi todistajiksi ainoastaan molempien siskot.

– Sitten meidän molempien vanhemmat kutsuivat itse itsensä kuokkimaan, Anna Puu nauraa.

– Me ollaan vähän sellaisia, että tehdään joko isosti tai pienesti. Sellaista väliratkaisua on vaikea toteuttaa ystäväpiirissämme. Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että kutsutaan vain joitakin, koska silloin jää kutsumatta tärkeitä ihmisiä, hän kertoo.

Anna Puu ja Jukka Immonen edustivat Linnan juhlissa vuonna 2018.

Isojen juhlien järjestämiseen ei ollut aikaa tai energiaa, mutta avioituminen tuntui tärkeältä.

– Näinhän olemme sanoneet, että järjestetään juhlat sitten myöhemmin, mutta saa nähdä, Anna Puu miettii.

Naimisiin he menivät rakkauden takia.

– Se on virallinen leima siinä päällä, mutta ei se tietysti muuta varsinaisesti asioita kuin paperilla.

Laulaja on keskittynyt perhe-elämään ja pistänyt uransa hetkeksi paussille.

– Olen ihan sinut sen asian kanssa. Se ei ole harmittanut, että olen paussilla, mutta helposti tulee olo, että pitäisikö tehdä jotain, kun muutkin tekevät.

Hän on kuitenkin onnistunut löytämään mielenrauhaa pelkästä olemisesta.

– Enemmän tuntuu siltä, että tämä aktivoituminen on tuonut sisäistä turbulenssia. Niin se oli ensimmäisenkin lapsen kohdalla. Se on aika vaikeaa, kun irtautuu pikku hiljaa siitä symbioosista ja rupeaa luomaan jotain omaa, kahden lapsen äiti kuvailee.

– Ensimmäisen kohdalla se oli aika iso kriisi, kun en tunnistanut sitä, mutta nyt onneksi tunnistan sen tunteen. Se ikään kuin repii molempiin suuntiin, hän kertoo.

Elastinen, Anna Puu, Toni Wirtanen, Maija Vilkkumaa ja Sipe Santapukki ovat TVOF:in tähtivalmentajia.

Anna Puu palasi loppuvuodesta töiden pariin The Voice of Finlandin tähtivalmentajaksi. Hän paljastaa, että alkavalla kaudella taso on korkea, mutta tasaisempi kuin aiemmin.

– Tulee tosi kova skaba kyllä. Yleensä olen aina Ääni ratkaisee -vaiheen jälkeen tiennyt, kuka voittaa kauden. Aina, joka kerta! tähtivalmentaja sanoi IS:lle ohjelman lehdistötilaisuudessa.

– Minulla on mielessä muutama laulaja, joiden välillä veikkaan kisan ratkeavan.

Artistin tuleva vuosi näyttää kiireisemmältä kuin edeltäjänsä.

– Sohva vaihtuu siihen, että saa juosta pää kolmantena jalkana treeneissä ja näissä kuvauksissa.

– Alamme treenata bändin kanssa ensi kesän keikkoja varten, ja levykin pitäisi saada johonkin tilaan. Onhan tässä tekemistä, ja tämä kaikki pitäisi hoitaa toimistoaikana, kun lapsi on päiväkodissa. Tällaista elämän tetristä, hän nauraa.