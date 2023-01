Golden Globe -juontajan vitsi Tom Cruisesta sai yleisön haukkomaan henkeään

Jerrod Carmichael ajoitti vitsinsä samaan hetkeen, kun esitteli Top Gun: Maverick -elokuvan näyttelijät.

Koomikko Jerrod Carmichael juonsi tänä vuonna Golden Globe -gaalan. Mies päätyi vitsailemaan lavalla Tom Cruisesta ja skientologien johtajan Shelly-vaimosta, jota ei ole nähty julkisuudessa 16 vuoteen, Independent raportoi.

Näin kaikki tapahtui:

Gaalan puolivälissä Carmichael asteli lavalle ja totesi:

– Löysin takahuoneesta nämä kolme Golden Globe -palkintoa, jotka Tom Cruise palautti. Ajattelin, että voisimme vaihtaa ne päittäin Shelly Miscavigeen, jotta saisimme hänet turvallisesti takaisin.

Shelly Miscavige on naimisissa skientologien johtajan David Miscavigen kanssa. Shellyä ei ole näkynyt julkisuudessa sitten vuoden 2007 ja hänen katoamisestaan on esitetty useita teorioita. Cruise on myös tunnettu skientologi ja hän on kuulunut kirkon ylimpään portaaseen jo 30 vuoden ajan.

Carmichael latasi vitsinsä juuri ennen kuin toivotti lavalle tervetulleiksi Cruisen Top Gun -kollegat Glen Powellin ja Jay Ellisin.

Ajoitus ei jäänyt yleisöltä huomaamatta.

– Jerrod heitti vitsin Shelly Miscavigesta juuri ennen kuin esitteli Top Gunin näyttelijät. Rakastin tätä, Zach Heltzel kirjoitti Twitterissä.

– Jerodin vitsi Shelly Miscavigestä aiheutti täydellisen hiljaisuuden, Sam Aadams lisäsi.

Lue lisää: Kuvat pukuloistosta: Tähdet astelivat Golden Globe -gaalan punaiselle matolle

Shelly Miscavige ei näyttäydy julkisuudessa ja viimeisimpien tietojen mukaan myös hänen miestään etsitään kiivaasti.

David Miscavigea yritetään saada lain eteen vastaamaan kanteeseen ihmiskaupasta, Tampa Bay Times uutisoi tammikuun alussa.

Miscavigea on etsitty kymmeneltä skientologiakirkolle kuuluvalta kiinteistöltä Clearwaterin kaupungista Floridassa sekä Kalifornian osavaltiosta.

Miscavigea on yritetty haastaa 27 kertaa neljän kuukauden aikana, mutta tuloksetta.

Skientologiakirkolle kuuluvien kiinteistöjen vartijat kieltäytyvät vastaanottamasta haastedokumentteja. Vartijat myös kiistävät tietävänsä, missä Miscavige elää tai työskentelee, vaikka kyseessä on organisaation johtaja.

Miehen löytämistä vaikeuttaa se, ettei missään ole virallista tietoa hänen asuinpaikastaan. Miscavige on elänyt ja työskennellyt osana skientologiakirkkoa 16-vuotiaasta lähtien.