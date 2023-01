Tässä ovat Golden Globe -palkintojen voittajat – juontaja livautti piikin skandaalien ryvettämän gaalan järjestäjille

Golden Globe -palkintojen jako alkoi varhain keskiviikkona Suomen aikaa Los Angelesissa.

Yhdysvaltain Los Angelesissa jatkuu Golden Globe -palkintojen jakaminen kimaltelevan gaalan tehdessä paluuta myös televisioruuduille. Palkintogaala alkoi Suomen aikaa keskiviikkona aamuyöstä.

Parhaan ohjaajan Golden Globe -palkinnon on tänä vuonna voittanut Steven Spielberg osittain omaelämäkerrallisella elokuvallaan The Fabelmans.

Spielbergilla on vyöllään toistakymmentä Golden Globe -ehdokkuutta, ja parhaan ohjaajan palkinto oli hänelle jo kolmas. Lisäksi hän on saanut aiemmin Cecil B. DeMille -kunniapalkinnon, jonka saa tänä vuonna koomikko Eddie Murphy.

Ohjaajapystistä olivat konkariohjaajan kanssa kisaamassa Avatar: The Way of Water -ohjaaja James Cameron, Elviksen ohjannut Baz Luhrmann, The Banshees of Inisherin -ohjaaja Martin McDonagh sekä Everywhere All at Once -kaksikko Daniel Scheinert ja Daniel Kwan.

Spielberg oli The Fabelmansin osalta tänä vuonna ehdolla myös parhaasta käsikirjoituksesta Tony Kushnerin kanssa. Palkinnon sai kuitenkin heidän sijaansa The Banshees of Inisherinin kynäillyt Martin McDonagh, joka kuvasi mustassa komediassaan kariutunutta ystävyyttä syrjäisellä Irlannin saarella.

Australialainen Cate Blanchett voitti naispääosapalkinnon roolisuorituksestaan elokuvassa Tár. Hän on ollut ehdolla jo toistakymmentä kertaa, ja voitto oli hänelle järjestyksessään neljäs Golden Globeissa.

Austin Butler voitti draamaelokuvan parhaan miespääosan Golden Globe -palkinnon Elvis-elokuvan nimikkoroolista. Golden Globe -ehdokkuus ja -voitto olivat Butlerille kumpikin ensimmäiset laatuaan.

Elokuvista parhaan sivuosan Golden Globe -palkinnot ovat menneet Angela Bassettille ja Ke Huy Quanille.

Bassett sai parhaan naissivuosan palkinnon roolistaan Marvel-elokuvassa Black Panther: Wakanda Forever.

Ke Huy Quanin roolisuoritus Everything Everywhere All at Once -elokuvassa puolestaan palkittiin parhaan miessivuosan pystillä.

Musikaali- tai komediaelokuvan pääosan Golden Globe -palkinnot menivät Michelle Yeohille (Everything Everywhere All at Once) ja Colin Farrellille (The Banshees of Inisherin).

Golden Globe -gaala järjestetään nyt jo 80. kertaa. Viime vuonna Golden Globet jaettiin ilman televisiointia palkintogaalan takana olevaan yhdistykseen liittyvien skandaalien vuoksi.

Palkintogaalalle selkänsä vuosi sitten kääntänyt yhdysvaltalaiskanava NBC lupautui kertaluonteisesti näyttämään gaalan tänä vuonna sen jälkeen kun taustaorganisaatio pyrki tekemään hätäistä uudistusta.

Punaisella matolla nähtiin lukuisia Hollywood-julkkiksia, joskin matto oli Los Angelesia kurittaneiden sateiden vuoksi pikemminkin harmaa. Henkilökunnan kerrottiin yrittäneen kuivata mattoa imurien avulla.

Elokuville ja sarjoille jaettavien palkintojen ja niistä äänestämisen takana on Hollywood Foreign Press Association eli HFPA. Yhdistys on ollut suurennuslasin alla muun muassa jäsenjakauman ja salamyhkäisen jäsenvalinnan vuoksi. HFPA:ta oli aiemmin kritisoitu muun muassa siitä, ettei sillä ollut yhtään mustaihoista jäsentä.

Palkintogaalan juontaa tänä vuonna koomikko Jerrod Carmichael, joka piikitteli taustaorganisaatiolle jo avauspuheenvuorossaan.

– Kerron teille miksi olen täällä. Olen täällä, koska olen musta, Carmichael sanoi.

– En sano heidän olleen rasistinen organisaatio -- mutta heillä ei ollut yhtäkään mustaa jäsentä ennen kuin George Floyd kuoli. Joten tehkää tällä tiedolla, mitä haluatte.

Carmichael viittasi puheenvuorossaan poliisin käsissä vuonna 2020 kuolleeseen mustaan mieheen, jonka kuolemaa seurasivat maanlaajuiset mielenosoitukset poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. Protesteja järjestettiin myös ympäri maailman.

Vuotuisen elokuvapalkintosesongin käynnistävällä Golden Globe -gaalalla ei ole ollut viime vuosina samanlaista hohtoa kuin kulta-aikoinaan. Taustaorganisaatioon liittyvien skandaalien lisäksi maailmanlaajuinen koronapandemia on haitannut gaalan järjestämistä.