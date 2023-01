Euroviisuehdokkaat vuotivat taas julki ennen aikojaan

Uuden Musiikin Kilpailun päätuottaja Anssi Autio myöntää, että artistien pitäminen salassa on vaikeaa.

Uuden Musiikin Kilpailun finalistit vuotivat jälleen julki ennen virallista julkistusta. Loppukilpailuun osallistuvat artistit oli tarkoitus julkistaa keskiviikkona aamulla 11. tammikuuta, mutta ne ovat jo vuotaneet etukäteen julki sosiaaliseen mediaan.

– En voi ottaa asiaan kantaa, UMK:n päätuottaja Anssi Autio Yleltä sanoo.

UMK:n finalistit tavoittelevat Suomen edustuspaikkaa paikkaa ensi kevään Euroviisuihin Britanniaan.

Myös UMK:n Instagran-tilillä julkaistiin tiistai-iltana kilpailuun osallistuvien artistien salanimiä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun finalistit on vuodettu etukäteen Internetiin. Samoin on käynyt ainakin parina edellisenä vuonna, että finalistien lista on ollut netissä julki ennen virallista julkistusta.

– Onhan se tietysti aika harmillista, mutta vaikea niitä on salassa pitää. Yle ei tee tätä kuitenkaan yksin, vaan toimijoita on monia muitakin aina levy-yhtiöistä lähtien. En osaa sanoa, mistä tieto on tänä vuonna peräisin. Jostain se on kuitenkin kaivettu esiin, Autio sanoo.

– Keskiviikkoaamuna sitten nähdään, miten paikkansapitäviä nettilistat ovat, Autio lisää.

UMK:n finaalitapahtuma pidetään Turussa 25. helmikuuta.