UMK-finalisti Robin Packalen kertoo, miksi päätti lähteä kisaan

Packalen kertoo kokeneensa ajankohdan viimein oikeaksi.

Kappale Girls Like You on artistin mukaan hänen ”paras biisinsä ikinä”.

Yksi Suomen tämän hetken menestyneimmistä popartisteista, Robin Packalen, osallistuu vuosien harkinnan jälkeen Uuden Musiikin Kilpailuun (UMK). Packalen on seitsemän finalistin joukossa kappaleellaan Girls Like You.

Packalenin fanit ovat toivoneet Packalen kertoo IS:lle, että ajankohta osallistumiselle ei ole ollut aiemmin oikea. Nyt palaset kuitenkin loksahtivat kohdalleen.

– En mä varsinaisesti ole muuttanut mieltäni missään kohtaa. Nyt olin vain valmistautunut henkisesti oikealla tavalla, ja koin olevani henkisesti valmis tähän prosessiin.

Packalen suhtautuu kilpailuun sen vaatimalla vakavuudella. Hän näkee Euroviisuihin osallistuminen mahdollisuutena saada omaa musiikkiaan myös monimiljoonaisen kansainvälisen yleisön kuuluviin.

– Otan tämän hauskana haasteena. Musta on siistiä olla tässä mukana.

Viime vuosina Packalen on julkaissut musiikkiaan englanniksi. Kappale Girls Like You on artistin mukaan hänen ”paras biisinsä ikinä”.

– Se on sellainen popfunk-biisi, aika flirtahtava, siinä on sellaista mun tyyppistä energiaa. Kappaleessa on intensiteettiä, mutta se on silti jammaileva, Packalen kuvailee.

Packalenin oma euroviisusuosikki ei jää epäselväksi.

– Hard Rock Hallelujah! artisti karjahtaa asiasta kysyttäessä.

Britannian Liverpoolissa järjestettävien Euroviisujen edustuspaikasta kisaavat tänä vuonna Packalenin lisäksi Keira, Benjamin Peltola, Lxandra, Käärijä, KUUMAA sekä Portion Boys. Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksi kerrallaan torstaista 12. tammikuuta alkaen.

Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta Turun Logomon UMK23-tapahtumassa.