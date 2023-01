UMK-kilpailijat julki – he kisaavat Suomen euroviisupaikasta

Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) tämän vuoden seitsemän finalistia on julkistettu.

Britannian Liverpoolissa järjestettävien Euroviisujen edustuspaikasta kisaavat tänä vuonna Keira, Benjamin Peltonen, Robin Packalen, Lxandra, Käärijä, KUUMAA sekä Portion Boys. Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksi kerrallaan torstaista 12. tammikuuta alkaen.

Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta Turun Logomon UMK23-tapahtumassa. IS esittelee tässä artikkelissa kilpailun finalistit.

Keira – No Business On The Dancefloor

Ensi viikolla 18 vuotta täyttävä Keira Lundström on tämän vuoden UMK:n nuorin osallistuja. Keira ihastutti suomalaisia Nelosen The Voice of Finland -ohjelmassa vahvalla äänellään. Keira luonnehtii kappalettaan No Business On The Dancefloor tanssibiisiksi, joka saa ”jalat väpättämään”.

Artistiesikuvikseen Keira mainitsee k-pop-ryhmät, kuten BTS ja Stray Kids, sekä Ariana Granden ja Doja Catin kaltaiset laulajat. Joukkoon mahtuu toki myös perinteikkäämmän osaston edustajia.

– Pienenä kuuntelin paljon Beatlesia, Aretha Franklinia. Siitä olen myös ottanut paljon oppia laulamiseen ja esiintymiseen, Keira kertoo IS:lle.

The Voice of Finland opetti nuorelle laulajalle taitoja, joita hän pääsee hyödyntämään myös UMK:ssa.

– Ainakin se, että löydän Logomolle perille helpommin, Keira nauraa.

– Mun on helpompi oppia koreografioita ja biisejä nopeasti, sillä meidän työtahti The Voicen aikana oli aika uskomaton, hän jatkaa.

Keiran kappale No Business On The Dancefloor julkaistaan torstaina 12. tammikuuta kello 00.00.

Benjamin – Hoida mut

Alun perin sosiaalisen median kautta julkisuuteen vuonna 2012 nousseen laulajan Benjamin Peltosen kansainvälinen ura alkoi jo vuonna 2014, kun hänen englanninkielinen debyyttisinglensä Underdogs nousi Espanjan single- ja radiolistojen kärkeen.

Nyt tuore Tanssii tähtien kanssa -voittaja pyrkii viisufanien sydämiin kappaleellaan Hoida Mut, joka muovaa totuttuja sukupuolirooleja. Benjaminin mukaan miehen ei tarvitse olla ”alfa”, ja vahvakin mies voi laulaa toiselle antautumisesta.

Benjaminin kappale Hoida mut julkaistaan perjantaina 13. tammikuuta kello 00.00.

Robin Packalen – Girls Like You

Yksi suomen menestyneimmistä popartisteista, Robin Packalen, täyttää viimein monien faniensa toiveet ja liittyy UMK-osallistujien joukkoon kappaleellaan Girls Like You.

Packalen on julkaissut viime vuosina musiikkia englanniksi. Hän kertoo luottavansa musiikinteossa omaan intuitioonsa, eikä lokeroi biisejään tai pitäydy yhdessä ja samassa tyylilajissa.

UMK on ollut Robin Packalenin mielessä jo vuosia, mutta hän kokee, ettei ollut aiemmin valmis osallistumaan.

Lapsitähtenä vuonna 2012 pinnalle noussut Packalen arvioi, että aika oli kypsä UMK:lle. Kilpailu on ollut hänen mielessään jo vuosia, mutta hän kokee, ettei ollut aiemmin valmis osallistumaan.

– Sen lisäksi tuli tehtyä niin hyvä biisi, että koko maailman tulisi kuulla se, Robin sanoo.

Robin Packalenin kappale Girls Like You julkaistaan maanantaina 16. tammikuuta kello 00.00.

Lxandra – Something To Lose

Kansainvälistä menestystä kartuttanut artisti Lxandra eli Alexandra Lehti julkaisi debyyttialbuminsa Careful What I Dream Of vuonna 2021. Hänen musiikkiaan on kuultu monissa amerikkalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Nyt hän tähtää UMK:n voittajaksi kappaleellaan Something To Lose. Idea balladin lähettämisestä kilpailuun syntyi Los Angelesista paluun jälkeisessä jetlagissa keväällä 2022.

Artistin osallistumisesta kilpailuun on ollut puhetta jo pitkään. Nyt kuultava kappaletta UMK-tuomaristo kuvailee ”samanaikaisesti herkäksi ja henkilökohtaiseksi sekä dramaattiseksi ja eeppiseksi”.

Lxandran kappale Something To Lose julkaistaan tiistaina 17. tammikuuta kello 00.00.

Käärijä – Cha Cha Cha

Vuonna 2020 debyyttialbuminsa julkaissut vantaalainen rap-artisti Käärijä ei pelkää rajojen rikkomista. Hänen kappaleensa eivät noudata tuttuja kaavoja, vaan polveilevat omille poluilleen ja yhdistelevät elementtejä esimerkiksi räpistä, metallista ja elektronisesta musiikista.

Euroviisuja pienestä asti seurannut muusikko lähtee UMK:hon kappaleella Cha Cha Cha. Käärijän mukaan hän tiesi ”150-prosenttisesti” kappaleen synnyttyä osallistuvansa kilpailuun, jota hän on pohtinut jo vuosia.

– Suomi on bilekansaa, raskaan musiikin kansaa ja poppikansaa – tässä biisissä on yhdistetty tämä kaikki, hän sanoo.

Käärijän kappale Cha Cha Cha julkaistaan keskiviikkona 18. tammikuuta kello 00.00.

KUUMAA – Ylivoimainen

KUUMAA-bändin muodostavat laulaja Johannes Brotherus, rumpali Jonttu Luhtavaara ja basisti Aarni Soivio. Nousukiidossa oleva poptrio tarttuu UMK-haasteeseen eteenpäin polkevalla pop-kappaleellaan Ylivoimainen, joka edustaa bändin aikaisempaa tuotantoa menevämpää tyyliä.

UMK-tuomariston mukaan KUUMAA näyttää mallia, miltä suomalainen bändi kuulostaa vuonna 2023. Popenergiaa tihkuvaan kappaleeseen on kenen tahansa helppo tarttua.

Vuonna 2022 bändi nousi suursuosioon hittikappaleidensa Tulipalo ja Oo vielä sekunnin mun valloitettua striimauspalvelut, radiot ja keikkalavat.

– Meille bändi on ennen kaikkea ystäväporukka. Meitä kaikkia yhdistää kunnianhimo. Otetaan tämä tosissaan, mutta ei olla liian vakavia, Johannes kertoo.

KUUMAA:n kappale Ylivoimainen julkaistaan torstaina 19. tammikuuta kello 00.00.

Portion Boys – Samaa taivasta katsotaan

Suomen kovimmaksi bilebändiksi tituleeratulla Portion Boysilla on takanaan jo yli kymmenvuotinen ura. Nyt bändi pyrkii myös kansainvälisen yleisön tietoisuuteen kappaleellaan Samaa taivasta katsotaan.

Bändiin kuuluvat Kenraali Vahva, El Meissel, vuonna 2021 laulajana aloittanut A.P. Vuori, JaloTiina sekä Taiteilija Nieminen.

Bändi syntyi vuonna 2010 ”yhden legendaarisen Tampereen illan” aikana. Vuorokauden sisällä syntyi idea, ensimmäinen biisi, ensimmäinen musiikkivideo ja bändin nimi, joka juontaa juurensa ruotsalaisiin elintarvikkeisiin.

Ajatus kilpailuun osallistumisesta on pyörinyt mielessä jo useamman vuoden. UMK-kappaleen Samaa taivasta katsotaan sanoma on bändille merkityksellinen: olemme kaikki yhtä tärkeitä.

Portion Boysin kappale Samaa taivasta katsotaan julkaistaan perjantaina 20. tammikuuta kello 00.00.