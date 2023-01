Sipe Santapukki kertoo, miksei halua mennä vielä naimisiin Minna Kaupin kanssa

Apulanta-muusikoiden lapset ja puolisot ovat tuttu näky The Voice of Finland -ohjelman kuvauksissa.

Sipe Santapukilla on vuosina 2017 ja 2020 syntyneet lapset ex-huippusuunnistaja Minna Kaupin kanssa.

Apulannan Toni Wirtanen ja Simo ”Sipe” Santapukki valmentavat jälleen laulajia 27. tammikuuta alkavassa The Voice of Finland -laulukilpailussa.

Apulanta-muusikot ovat huomanneet kuvausten aikana, että palautteen antaminen kilpailijoille on haastavaa. Herkimmille yksilöille palaute pitää kertoa hienovaraisesti rivien välissä, osa taas kestää suorempaa palautetta. He kuvailevat, että joidenkin laulajien itsetunto pitää ikään kuin rakentaa pala palalta uusiksi.

– Se on totta. Ja se on älytöntä, että voi olla vaikka kuinka hyvä laulaja, mutta itsetunto on sellainen, että pitää pinseteillä keräillä lattian raosta. Se on ihmeellistä, miten jengi ei tunnista omaa lahjakkuuttaan, Wirtanen sanoo.

– Se ei ole tavatonta näissä piireissä. Moni ansioitunut, suosionsa saavuttanutkin taiteilija kipuilee näiden asioiden kanssa, Santapukki jatkaa.

Santapukin mukaan ihmistuntemus on valmentajien tärkeimpiä ominaisuuksia ohjelmaa kuvattaessa. Wirtanen sanoo, että valmentajan on hoksattava nopeasti, millainen tyyli kullekin laulajalle toimii.

– Siellä on murtumisia ja tilanteita, että käydään luovuttamisen partaalla. Meidänkin tiimistä on lähdetty knock outin aikana ja ilmoitettu, ettei hän halua jatkaa, vaikka olisi päässyt jatkoon. Kulisseissa kuohuu koko ajan, tai jos ei kuohu, niin on suuria tunteita ja radikaaleja ratkaisuja, Apulanta-solisti kertoo.

– On tuo sellainen mankeli, että jos pääsee livevaiheeseen, niin se on kova suoritus. Näin kokeneempanakin tietää sen, että live-esiintyminen telkkarissa ei ole mikään pikkujuttu, Santapukki sanoo.

Sipe Santapukki vaimonsa Minna Kaupin kanssa kuvattuna vuonna 2020.

TÄLLÄ KAUDELLA lähes kaikilla tähtivalmentajilla ja juontajilla on pieniä lapsia. Poikkeuksen tekee Maija Vilkkumaa, jonka lapset ovat 12- ja 15-vuotiaita. Monien tähtien lapset ovatkin olleet tuttu näky tv-ohjelman kulisseissa ja takahuoneessa.

– Siellä he olivat just viime viikonloppuna. Siellä oli kova meininki. Jälleen kerran backstage laitetaan paskaksi, mutta vähän eri tavalla kuin aiemmin! Siellä on nimittäin eväät pitkin kämppää, Wirtanen heittää.

– Tuo olikin hyvä pointti. Ja se on ihan totta! Seuraavana päivänä tuottaja tuli kysymään, että kuuluuko näiden keksien olla tässä patterin päällä tällä tavalla. Se oli vissiin pikku-Santapukki, joka kävi keksit asettelemassa, rumpali nauraa.

Santapukin avopuoliso, ex-huippusuunnistaja Minna Kauppi vierailee yleensä kerran kauden aikana TVOF:in kuvauksissa.

– Sehän on ihan juhlaa. Pääsee kuvauspäivän jälkeen nukkumaan perheen kanssa, niin se on ihan mahtavaa, Santapukki kuvailee.

– Jos ajattelee vaikka viime kesän stadionkeikkaa, niin mielestäni paras hetki oli se, kun keikan jälkeen vanhempi tyttäreni juoksi stadionin käytävää ja hyppäsi syliin, Wirtanen jatkaa.

Sipe Santapukki puolestaan kertoo hetkestä ennen jättikonserttia, kun hänen Ukko-poikansa oli kerännyt äitinsä kanssa kukkia ja toi ne isälleen. Lappuun Ukko oli piirtänyt Tonin ja Sipen kuvat ja kirjoittanut ”tsemppiä isi”.

Toni Wirtanen ja Jannika B ovat olleet yhdessä yli kymmenen vuotta.

– Oli aika kovat tärinät päällä ennen keikkaa, mutta silloin tajusi, että eiköhän tämä tästä mene.

Santapukki on ollut yhdessä Kaupin kanssa kymmenen vuotta, mutta kihloihin tai naimisiin he eivät ole menneet. Syy on varsin yllättävä.

– Suomen urheilun Hall of Famessa on uransa lopettaneita urheilijoita, ja olen satavarma, että Minnakin sinne joskus valitaan, koska on sinne huonommillakin meriiteillä urheilijoita ikonisoitu. Sinne pitää valita Minna Kauppi, joka ne mestaruudet voitti. Minna Santapukki ei voittanut mitään.

– En halua omaa nimeäni sinne, vaan se pitää olla Kaupin nimi. Ja kun Minna tietääkseni haluaa vaihtaa nimensä naimisiinmenon hetkellä, niin tämä on se syy, Santapukki kertoo.

Voiko tästä siis päätellä, että avioituminen edessä sitten, kun Kauppi valitaan Hall of Fameen?

– Näin voisi äkkiseltään päätellä, Santapukki muotoilee.

Toni Wirtasella on oma ratkaisunsa tilanteeseen.

– Ehdotan tällaista modernia ratkaisua, että Apulannassa soittaisi jatkossa Simo Kauppi. Se olisi helvetin hyvä! Wirtanen heittää.