The Voice of Finland uudistuu – kisassa mukana muun muassa tunnettu julkkisvalokuvaaja

The Voice of Finland palaa ruutuihin.

The Voice of Finlandin 11. kauden tähtivalmentajat: Elastinen, Anna Puu, Toni Wirtanen, Maija Vilkkumaa ja Sipe Santapukki.

Uudella The Voice of Finland -kaudella punaiseen tuoliin palaa räppäri Elastinen. Taistelua parhaista laulajista hänen kanssaan käyvät edelliseltä kaudelta tutut tähtivalmentajat Maija Vilkkumaa, Anna Puu sekä tuplatuolilaiset Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.

Tänä vuonna kilpailu Ääni ratkaisee -vaiheesta jatkoon päässeet kilpailijat eivät mene suoraan Kaksintaiseluihin, sillä sitä ennen he joutuvat vakuuttamaan tähtivalmentajat The Cut -osiossa, jossa kunkin tähtivalmentajan tiimistä pudotetaan kolme kilpailijaa.

Myös Knock Out -vaihe uudistuu, eikä tällä kaudella kukaan laulajista ole turvassa pudotukselta – nyt tähtivalmentajat voivat lähettää kilpailijan kotiin miltä tuolilta tahansa.

Uudella The Voice of Finland -kaudella nähdään muun muassa nämä kilpailijat:

Nadi Hammouda, 46, Helsinki

Nadi Hammouda

Nadi on julkisuudessakin nähty julkkisten suosima valokuvaaja. Nadi on toiminut monena vuonna Miss Suomi -kiertueen valokuvaajana. Kouvolasta kotoisin oleva Nadi on haaveillut rokkitähteydestä pienestä pitäen, ja hänen suurena rokki-innoittajanaan on toiminut Metallica. Nadilla on pitkä historia musiikin parissa, ja hän toivoo kasaavansa kokoon tajunnanräjäyttävän bändin.

Onni Kivipelto, 19, Alajärvi

Onni Kivipelto

Onni on armeijassa varusmiessoittokunnassa. Laulamisen lisäksi hän harrastaa monia eri soittimia ja pallopelejä. Matkustelu on ollut Onnille tärkeää pienestä pitäen, ja hän on reppureissannut perheensä kanssa ympäri maailmaa. Onnin mukaan matkustelu on opettanut hänelle valtavasti asioita.

Nelli Hotakainen, 32, Kokkola

Nelli Hotakainen

Nelli on hoitovapaalla kahden pienen lapsensa kanssa. Haave laulajan urasta on kutkutellut häntä jo lapsesta asti, mutta ujous ja myöhemmin äitiys ovat jarruttaneet prosessia. Nyt Nelli kertoo olevansa sinut itsensä kanssa ja valmis tavoittelemaan unelmiaan.

Emmi Tirkkonen, 16, Kouvola

Emmi Tirkkonen

Lukiolainen Emmi opiskelee yksinlaulua ja pianonsoittoa. Lisäksi hän on mukana oopperaluokan toiminnassa Pohjois-Kymen musiikkiopistossa. Emmi haaveilee mahdollisuudesta musiikkibisneksessä, ja hän haluaa tehdä nykyaikaista popmusiikkia.

Vesa Rekola, 59, Rauma

Vesa Rekola

Raumalainen Vesa työskentelee koneahtaajana satamassa. Hän inspiroitui musiikista aikoinaan Hurriganesin keikan myötä. Ensimmäisen oman keikkansa Vesa heitti 70-luvun loppupuolella. Laulukilpailut ovat Vesalle tuttuja, sillä hän on osallistunut muun muassa karaokekisoihin. Lisäksi hän on heittänyt satoja omia keikkoja.

Erika Nyström, 16, Vantaa

Erika Nyström

Vaikka Erika on vasta 16-vuotias, on hänellä jo kokemusta muun muassa Kansallisoopperan lapsikuorosta. Lisäksi hän harrastaa musiikkiteatteria. Yhdeksäsluokkalainen Erika haaveilee saavansa mahdollisuuden musiikkimaailmassa ja pääsevänsä kertomaan musiikin välityksellä tarinoitaan.

Cassandra Holmlund, 23, Helsinki

Cassandra Holmlund

Fysioterapeuttina työskentelevä Cassandra harrastaa musiikin lisäksi urheilua ja lukemista. Hän on ollut lapsesta asti esiintyjä, ja Cassandra järjesti lapsena sukulaisilleen tanssi- ja lauluesityksiä, joihin hän määräsi veljensä lipunmyyjäksi. Koronapandemia sai Cassandran tajuamaan, että musiikki on pakollinen osa ainakin hänen elämäänsä.

Massimo Piccinini, 27, Lahti

Massimo Piccinini

Massimo opiskelee muotoilua, ja hän on kotoisin Italiasta. Massimo kirjoittaa paljon omia kappaleita, ja hänen suurimpia haaveitaan on päästä kokemaan isolla lavalla esiintymisen tuoma energialataus. Massimon veli Simone kilpaili The Voice of Finladin viime kaudella, ja veljensä kilpailutaivalta seuratessaan Massimo tajusi itsekin haluavansa mukaan kilpailuun.

Elsa Rusi, 32, Lahti

Elsa Rusi

Ravintolapäällikkönä työskentelevä Elsa opiskelee pop-/jazz-laulua Lahden Konservatoriossa. Musiikki on vahvasti läsnä Elsan työssä, sillä hän työskentelee livemusiikkiravintolassa. The Voice of Finland on hänelle tuttu laulukilpailu, sillä hän oli mukana ohjelman seitsemännellä tuotantokaudella. Elsa kokee kehittyneensä huimasti viime kerrasta, ja nyt hän haluaa näyttää taitonsa tähtivalmentajille. Musiikin lisäksi koiraharrastus on lähellä Elsan sydäntä.

Eemeli Nissi, 27, Joensuu

Eemeli Nissi

Eemeli on tradenomiopiskelija, ja hän työskentelee opiskelun ohessa Burger Kingin vuoropäällikkönä. Hän säveltää suomalaista pop-iskelmämusiikkia ja toimii joensuulaisen rokkibändi Malibu Nightmaren solistina. Lisäksi Eemeli on tehnyt duokeikkoja kaksoisveljensä kanssa muutaman vuoden ajan.

Aini Vehviläinen, 21, Helsinki

Aini Vehvilainen

Aini on fuksivuoden opiskelija farmasian tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Hän kertoo mielenkiinnonkohteikseen videopelit ja tieteen. Erityisesti kemia on kiinnostaa Ainia. Ainin ystäväpiiri on pitkälti tiedeorientoitunutta, ja hän on ystäväpiiristään ainoa, joka on kiinnostunut musiikista.

The Voice of Finlandin yhdestoista kausi nähdään Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin alkaen perjantaina 27.1. klo 20.