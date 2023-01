Fucking Åmal -elokuvan tähti paljastaa, kuinka kaoottiseksi elämä meni jättimenestyksen jälkeen: hotellin respasta tarjottiin seksiseuraa

Fucking Åmalin tähdillä riitti vientiä elokuvan jälkeen.

Fucking Åmål -elokuvan piti olla pienen budjetin teinielokuva, johon ei saatu nimekkäitä elokuvatähtiä. Sen teemakin oli julkaisuvuoteen 1998 varsin roisi, sillä se kertoi hyvin realistisesti kahden murrosikäisen tytön suhteesta, kasvukivuista ja päihteidenkäytöstä.

Elokuva sijoittuu 10 000 asukkaan pikkukaupunkiin Åmåliin, jossa teinitytöt Elin ja Agnes rakastuvat.

Vaalea Elin on luokan suosituimpiin kuuluva tyttö, tumma Agnes puolestaan syrjäänvetäytyvä muualta muuttanut nuori, joka ihastuu kaikkien rakastamaan Eliniin. Luokan pojat haaveilevat joukolla bileitä rakastavasta villistä Elinistä. Samoin tekee salaa myös yksinäinen Agnes.

Rakkaussuhde saa alkunsa, kun Elinin kaverit lyövät vetoa, että Elin ei uskalla suudella Agnesia. Tietysti Elin uskaltaa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Lukas Moodyssonista tuli ohjauksen myötä Ruotsin elokuva-alalla yhtäkkiä valtavan tunnettu.

Elinia ja Agnesia esittivät Alexandra Dahlström ja Rebecka Liljeberg. Fucking Åmal teki heistä kertaheitolla todellisia teinitähtiä. He saivat molemmat Ruotsin elokuvainstituutilta arvostetun Guldbagge-palkinnon roolisuorituksestaan.

Nyt elokuvan tähdet kertovat Expressenille, miltä menestys tuntui ja mitä ensi-illan jälkeen tapahtui.

– Sain niin monta tyttöä kuin halusin. Ymmärsin kyllä, että he halusivat maata kanssani vain siksi, että olin mukana elokuvassa. Mutta en välittänyt. Se oli win-win-tilanne, Johan Hulthia näytellyt Mathias Rust kertoo lehdelle.

– Luulin aluksi, että elokuva olisi pieni projekti, mutta se muuttui kaaokseksi, mies muistelee leffan ensi-iltaa.

Elokuvan promokiertue oli vielä hauskaa aikaa, mutta Venäjällä asiat menivät liian pitkälle.

– Olin 16-vuotias tai jotain. Sitten minulle soitetaan hotellin respasta: "Hei herra Rust, meillä on vastaanotossa kaksi naista. Voit tulla alas ja valita kenet haluat, tai molemmat." Minä olin vain, että ei kiitos. Se oli sairasta.

He olivat siis tuoneet prostituoituja sinne?

– Kyllä, täsmälleen. Mutta kieltäydyin.

Fucking Åmålin jälkeen Mathias työskenteli monta vuotta matkailualalla: oppaana, stuerttina ja golfisäntänä.

Rebecka Liljeberg ja Alexandra Dahlström

Agnesia näytellyt Rebecka Liljeberg oli 17-vuotias, kun hän esiintyi elokuvassa.

Fucking Åmalin jälkeen Liljeberg teki joitakin vuosia töitä näyttelijänä. Hän näytteli kahden vuoden ajan nuorten suosimassa Eva ja Adam -sarjassa sekä muutamissa elokuvissa. Viimeiseksi jäänyt rooli oli Bear’s Kiss -elokuvassa vuonna 2002.

– Ihmiset olivat ystävällisiä, vaikka selkäni takana puhuttiin uskomattoman paljon paskaa, Liljeberg sanoo nyt.

Sitten Liljeberg katosi parrasvaloista silloin ja aloitti opiskelijaelämän.

Hän on työskennellyt lääkärinä Tukholmassa vuodesta 2013 lähtien. Liljeberg on erikoistunut tapaturmien hoitoon.

Alexandra Dahlström on kollegaansa kolme vuotta nuorempi. Vuonna 1984 syntynyt Dahlström oli vain 15-vuotias, kun hän esitti räväkkää Eliniä.

Nuori nainen alkoi saada viestejä faneiltaan.

– Sain kolmekin viestiä yhtenä aamuna ja ne olivat mukavia. Ihmiset halusivat aloittaa kirjeenvaihdon kanssani, mutta se ei ollut mahdollista. Minulla ei ollut siihen aikaa, Dahlström muistelee.

Dahlström näytteli elokuvissa ja tv-sarjoissa paljon pidempään kuin Liljeberg, mutta hänkin on nykyään lopettanut näyttelijänuransa. Viimeisin roolisuoritus oli vuonna 2014 ruotsalaisessa dokumenttielokuvassa All We Have Is Now.

Nykyään Dahlström tekee töitä kameran toisella puolella. Vuonna 2018 hän tuotti musiikkivideoita, dokumentteja ja mainosvideoita ruotsalaisen tuotantoyhtiö FLX:n palveluksessa.