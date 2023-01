Carl Philip kommentoi vihdoin isänsä kohupuheita kruununperimyksestä

Kuningas Kaarle XVI Kustaa on saanut paljon kritiikkiä lausunnostaan.

Perinteisessä Ruotsin kuningasperheen vuosi -ohjelmassa kuultiin koko maata kohahduttava lausunto.

Dokumentissa kuningas Kaarle XVI Kustaa arvosteli valtiopäivien päätöstä, joka muutti kruununperimysjärjestystä ja ”maksoi” prinssi Carl Philipille valtaistuimen, Expressen kirjoittaa.

Reaktiot kuninkaan lausuntoon ovat olleet ankaran kriittisiä. Jopa niin kriittisiä, että asiasta päättänyt tuomioistuin joutui julkaisemaan Facebookissa kuninkaan vastineen.

– Minulle esitettiin syksyllä kaksi kertaa kysymys perimysjärjestyksen muuttamisesta esikoisen eduksi – sukupuolesta riippumatta. Jaoin ajatukseni prinssi Carl Philipin takautuvasti menettämästä kruununprinssin asemasta, kuningas totesi kommentissaan.

Perimysjärjestystä muutettiin Ruotsissa vuonna 1980.

– Olen ollut syvästi tuskissani, kun olen lukenut jälkikäteen kommentteja, joissa väitetään etten seisoisi tyttäreni, kruununprinsessa Victorian takana. Siksi haluan tehdä selväksi, että vastauksiani ei pidä tulkita naisvaltaisen valtaistuimen tai kruununprinsessan kritiikiksi. Nainen valtaistuimella on minulle itsestäänselvyys. Kruununprinsessa on seuraajani. Hän on poikkeuksellinen voimavara minulle, perheelleni ja maallemme. Olen ylpeä hänestä ja hänen väsymättömästä työstään Ruotsin hyväksi.

Prinssi Carl Philip on ollut vaitonainen asian suhteen. Expressen sai mahdollisuuden kysyä asiasta prinssiltä itseltään, joka totesi lyhyesti ”kannattavansa isänsä tuoretta lausuntoa ja isosiskoaan”.

Valtaistuimen lisäksi Carl Philip menettää myös vähintään 50 miljoonan kruunun (n. 4,5 miljoonaa euroa) arvoisen perinnön, joka menee nyt hänen vanhemmalle sisarelleen.

Testamentin mukaan omaisuuden oli alun perin määrä mennä kuninkaan ensimmäiselle pojalle, mutta vuonna 2012 Kaarle Kustaa pyysi sääntömuutosta, joka ohjaisi perinnön kruununprinsessalle.