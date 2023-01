Masterchef Suomi alkaa nyt jo seitsemättä kertaa.

Kokkikilpailu Masterchef Suomen seitsemäs kausi alkaa 7. helmikuuta. Kilpailijat joutuvat tutun tuomarikolmikon syyniin, kun kotikokkien tuotoksia arvioivat jälleen alan huippunimet Kari ”Kape” Aihinen, Helena Puolakka ja Henri Alén.

Vaikka kyse on tutusta ja hyvin toimivaksi todetusta ohjelmakonseptista, toi uusi kausi mukanaan myös yllätyksiä.

– Kyllä mut ainakin yllätti se kova taso todella monella eri ruokakulttuurin tasolla. Siellä oli aasialaista, klassista ranskalaista, leivottua, Alén kehuu IS:lle.

Nykyinen tuomarikokoonpano nähdään tulevalla kaudella nyt toista kertaa. Huippukokit arvioivat, että henkilökemiat kolmikon välillä toimivat samanlaisten lähtökohtien vuoksi.

– En usko, että meidän kemiat voisi edes kehittyä, koska olemme kaikki suhteellisen itsepäisiä, kunnianhimoisia ja sopivan egoistisia, mikä on minusta hyvä asia. Meillä on niin vahva pohja kaikilla, että voimme puhua tiukoissa tilanteissa päätöksistä ammattimaisesti, Alén arvioi.

Henri Alén kertoo yllättyneensä kilpailijoiden monipuolisesta osaamisesta.

– Olemme kuitenkin aika old school, ja samassa veneessä. On ihanaa, kun joku onnistuu, niin tiedämme yhdessä samanaikaisesti, että se onnistui, Puolakka toteaa.

Aihisen mukaan alansa huippujen ei tarvitse kinastella keskenään. Egojen yhteentörmäyksiltä vältytään, kun tärkeimmästä asiasta, eli suhtautumisesta ruokaan, ollaan samoilla linjoilla.

– Olemme kaikki aika saman koulukunnan keittäjiä, ollaan hyvin perinteisiä ja uskotaan oikein tehtyyn, hyvänmakuiseen oikeaan ruokaan.

Viime vuodet ovat olleet ravintola-alalle erittäin vaikeita, eivätkä haasteet loppuneet koronapandemian lievityttyäkään. Huippukokit suhtautuvat kuitenkin tulevaisuuteen toiveikkaasti.

Aihisen mukaan alalla vallitsee edelleen ”lyhyen kantaman” suunnitelmien trendi.

– Tässä ei kannata vielä hirveästi vappumenua nettiin laitella. Luojan kiitos oli huikea loppuvuosi, sillä kassalla jonkun aikaa pärjää.

Kape Aihinen arvioi, että ravintola-alalla vallitsee edelleen ”lyhyen kantaman” suunnitelmien trendi.

– Kyllähän ajat ovat äärimmäisen haastavat, jos miettii, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet keskimäärin 17 prosenttia ja energian hinta siinä mukana. Siihen päälle pari vuotta pandemiaa, joka aiheutti sen, että 13 000 ihmistä lähti meidän alalta pois, Alén sanoo.

– Silti näen, että tämä vuosi on uudelleen­rakentamisen aikaa. Ei tule olemaan helppo vuosi, mutta näen, että nyt kun päästään opettamaan tämä vuosi nuoria, jotka ovat koulusta valmistuneet alalle, päästään takaisin siihen kehitykseen, mitä meidänkin rafla-ala on mennyt tosi monta vuotta hienosti eteenpäin, Alén jatkaa.

Alén juonsi Masterchefiä ensimmäisen kerran vuonna 2017. Hänelle hienointa ohjelmassa on seurata kilpailijoiden osaamisen ja itsevarmuuden karttumista kisan edetessä.

– Minusta on niin hienoa nähdä näitä kasvutarinoita. Se on vähän kuin aikuisten kesäleiri: Eri ikäisiä erilaisia ihmisiä heitetään limboon, ja se limbo laitetaan pyörimään, ja lopuksi sieltä tulee ulos jotain. Mielestäni se, että saa olla osana sitä katsomassa ja auttamassa, on kaikkein kiinnostavin juttu.

Toisinaan kotikokit pääsevät yllättämään alan rautaiset ammattilaisetkin. Puolakka mainitsee innovatiiviset keksinnöt ja makuyhdistelmät.

– Jotain sellaista, että ah, enpäs ole tullut ajatelleeksi.

Helena Puolakka yllättyi uudella kaudella toisinaan kilpailijoiden kekseliäisyydestä.

Alén kertoo joutuneensa välillä nielemään ylpeytensä annoksen yllätettyä hänet toimivuudellaan.

– Kyllä siellä on tullut makukomboja, joista olen todennut, että ei missään nimessä, on kamalaa, ei ei ei. Sitten kun olen maistanut, joudun toteamaan, että olin täysin väärässä.

Aihinen muistuttaa, ettei edes alansa parhailla ole varaa levätä laakereillaan ruokakulttuurin kehittyessä armotonta vauhtia.

– Ei ole olemassa täydellistä ruokaa, aina tulee parempi sivulta ja ovesta, ja aina pitää olla nöyränä.

Masterchef Suomi MTV3-kanavalla 7. helmikuuta alkaen.