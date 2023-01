Andy McCoy haukkui Maria Veitolan suorassa lähetyksessä – Veitolalta kryptinen kuvaus yökyläilystä miehen luona

Andy McCoy kohteli Maria Veitolaa tylysti tv-haastattelussa vuonna 2017. Nyt Veitola halusi tietää, mikä Andy McCoyta ja Sofia Zidaa yhdistää.

Tv-toimittaja Maria Veitolan suositussa Yökylässä-ohjelmassa vieraillaan tulevalla kaudella muun muassa juontaja Katja Ståhlin, näyttelijä Aake Kallialan, F1-tähti Valtteri Bottaksen ja rokkari Andy McCoyn luona.

– Tällä kaudella on ollut hersyviä kohtaamisia. On naurettu ja itketty, Veitola kertoi MTV:n lehdistötilaisuudessa.

Veitola näki uuden puolen esimerkiksi poliitikko Päivi Lipposesta, joka oli hänelle aiemmin tuttu enimmäkseen kansanedustajana ja vuosina 1995–2003 Suomen pääministerinä toimineen Paavo Lipposen puolisona.

– Olen saanut hänestä hillityn vaikutelman. Hän olikin aivan megahersyvä, kansainvälinen seikkailijatarnainen, jolla on todella mahtava energia ja aivan hulvaton huumorintaju, Veitola kuvailee.

– Se oli tosi iso yllätys. Varmasti ne isoimmat yllätykset tulevat ihmisistä, joita ei tunne etukäteen ja mielikuva perustuu vaan johonkin ennakko-oletukseen, Veitola miettii.

Yhdessä jaksoista Veitola ottaa selvää Andy McCoyn elämästä. Osa muistaa kaksikon kohtaamisen Enbuske, Veitola, Salminen -ohjelmassa vuonna 2017, kun Veitola sai rokkarilta varsin tylyä kohtelua.

Kun Veitola aloitti haastattelun, McCoy otti heti ohjat.

– Suu kiinni! hän komensi.

– Sua on haukuttu v*****. Että oot niin tylsä. Soitin frendeille, että millainen tää show on. Ne sano että se on hyvä, paitsi Maria, McCoy ilmoitti heti vierailunsa aluksi tv:ssä.

Tv-vierailu puhutti, ja Veitola kommentoi kohtaamista rokkarin kanssa oudoksi. Siitä huolimatta Veitola halusi McCoyn Yökylässä-ohjelmaan. Jaksossa vierailee myös McCoyn kanssa musiikkia ja kuvataidetta tekevä Sofia Zida. Veitola näki kaksikon keikalla ja kiinnostui siitä, mikä heitä yhdistää eri sukupolven taiteilijoina ja ihmisinä.

– Ei ollut helpoimmasta päästä tehdä se jakso, Veitola myöntää.

– Niin kuin Andy itse sanoo, että ei hän ole se helpoin tyyppi. Ei ollut, edelleenkään.

Veitola ei halua vielä avata sitä, mikä kaikki Hanoi Rocks -tähden kanssa oli vaikeaa.

– No, puhutaan siitä sitten, kun jakso tulee, hän vastaa.

McCoy kutsuu Sofia Zidaa bonustyttärekseen. Jaksossa kolmikko yöpyykin Zidan luona.

Lapsena Hanoi Rocksia fanittanut Veitola kertoo haastatelleensa McCoyta jo ennen EVS-ohjelmaa. McCoyn haastattelu oli yllätys, sillä ohjelman konseptin mukaisesti juontajat järjestivät toisilleen vuorotellen haastateltavan, jonka henkilöllisyys paljastui vasta tämän kävellessä tv-studioon.

– Vaikka se meidän edellinen kohtaaminen EVS-studiossa ei ollut suloisimmasta päästä, niin minulla on ollut Andyn kanssa hyviä haastattelukokemuksia aikaisemmin. Ei se (lähtökohta) ollut mikään sellainen, että varmasti tulee hankalaa, Veitola kertoo.

– Yritämme aina mennä tosi avoimin mielin. Vaikka ihminen olisi ollut minkälainen tai kuva hänestä olisi minkälainen. Sittenhän sen näkee. Ajattelen, että ihmiset ansaitsevat myös uusia mahdollisuuksia, Veitola kertoo.

Veitola ja ohjelman ohjaaja-tuottaja Jenni Sippo kertovat, että ovensa yökyläilylle avaavilla julkkiksilla on paljon sananvaltaa lopputulokseen.

– Moni ihminen asioi ja keskustelee näiden ihmisten kanssa etukäteen. Kuvauksia ennen määritellään esimerkiksi rajoja, jotka liittyvät vaikkapa kotiin ja siellä olemiseen. Joillain saattaa olla kotona vaikkapa huone, johon ei saa katsoa, Veitola kertoo.

– Käymme läpi myös sen, mistä ei saa puhua, ja kuvauksissa ihmisillä on myös mahdollisuus sanoa, että en haluakaan tuota televisioon, mistä äsken puhuin. Usein käy myös niin, että tiukat rajat määritelleet ihmiset kokevat olonsa hyväksi ja turvalliseksi ja päätyvät puhumaan tai näyttämään paljon enemmän kuin olivat ajatelleet.

Yökylässä Maria Veitola alkaa MTV:llä torstaina 2. helmikuuta klo 21 Katja Ståhlin jaksolla.