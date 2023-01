Tästä syystä tuoreet Bachelorit lähtivät ohjelmaan – 26-vuotias Sami paljastaa, miksei ole koskaan seurustellut

Molemmat miehet kertovat matkansa ohjelmassa käynnistyneen nopeasti.

Sitä oikeaa metsästetään jälleen, kun Bachelor Suomi -ohjelma vie katsojat Kreikan kuvankauniisiin maisemiin 7. helmikuuta alkaen.

Tällä kertaa rakkautta etsivät 28-vuotias kauppatieteiden maisteri Anton Aaltonen sekä 26-vuotias tapahtuma-alan yrittäjä Sami Toiviainen.

Molempien matka ohjelmassa käynnistyi nopeasti. Anton kertoo IS:lle kiinnostuneensa konseptista välittömästi saatuaan kaveriltaan ryhmächatin kautta kiusoittelevan viestin asiasta.

– Viiden sekunnin pohdinnan jälkeen lopputulos oli, että hitto, miksi ei, lähdetään katsomaan. Oli kyllä yksi elämäni parhaimpia päätöksiä.

Tampereella syntynyt ja opiskellut, Nokialla kasvanut Anton Aaltonen on nauttinut helsinkiläisyydestä viimeiset kolme ja puoli vuotta.

Vaikka mietintäaikaa ei IT-alalla asiakasvastaavana työskentelevä poikamies juuri päätökselleen suonut, olivat syyt ohjelmaan hakeutumiselle alusta lähtien selvät: Bachelorin tarjoama mahdollisuus intensiiviseen tutustumiseen oli virkistävää nettideittailun hallitsemassa ajassa.

– Tinderissä se menee hyvin vahvasti pintapuoliseksi. Tässä konseptissa oli oikeasti mahdollisuus lähteä tutustumaan ja samalla myös avaamaan itseään ja antaa muiden avautua samaan aikaan. Se oli isoin syy, miksi tähän lähdin.

Spontaaniksi seikkailijaluonteeksi itseään kuvailevan Samin tieto ohjelman hausta tavoitti Instagramin kautta.

– Ennakko­luulottomasti lähdin mukaan kun tarjottiin paikkaa. Aika ainutlaatuinen tilaisuus, ajattelin, että tämä on varmaan hyvä ja opettavainen kokemus, ja hieno tilaisuus tavata joku kiva tyyppi, Sami kertoo IS:lle.

Nurmijärveltä kotoisin oleva Sami Toiviainen asuu nykyisin Helsingissä.

Heittäytyjänä Samille oli tärkeää saada ohjelmasta uusia kokemuksia ympäristössä, joka antoi mahdollisuudet keskittyä olennaiseen.

– Tässä oli tosi hyvä asetelma löytää hieno ihminen rinnalle, koska Kreikassa poistuivat häiriötekijät aika nopeasti.

Miesten parisuhdetaustat ovat erilaiset. Vuoden sinkkuna olleella Antonilla on takanaan useampi parisuhde, kun taas Sami on keskittynyt enemmän itsetutkiskeluun, eikä ole koskaan seurustellut.

– Olen aina ollut sinkkuna, mikä yllättää monet. Syy sille on se, että olen vielä nuori ja etsinyt itseäni ja sitä, mistä minä oikeasti tykkään. Olen aina ajatellut, ettei kannata hätäisesti lähteä seurustelemaan, vaan pitää tietää, että se on just oikea tyyppi, Sami perustelee.

Anton kuvailee urheiluharrastuksiaan ”keski-ikäisten keskiluokkaisten” lajeiksi. Mieheltä sujuvat niin golf ja padel kuin jalkapallo ja kuntosalilla käynti.

– Nyt on tullut sitten sellainen vaihe elämässä, että tunnen tarpeeksi hyvin itseni ja sen, mistä tykkään.

Anton on puolestaan on kerryttänyt itsetietoisuuttaan päinvastaista reittiä, eli juuri aikaisempien parisuhteidensa kautta.

– Kokemus suhde-elämästä ja se, että tietää, mitä haluaa, helpotti myös ohjelmaan lähtöä. Siellä ei tullut kaikki uutena, vaan oli sellaiset jutut, joita osasi etsiä ja katsoa, löytyykö niitä villan naisista.

Ystävyyssuhteet ja kavereiden kanssa vietetty aika ovat Samille erittäin tärkeitä.

Televisio-ohjelmaan osallistuminen toi molemmista miehistä esiin uusia puolia. Anton yllättyi erityisesti siitä, miten voimakkaita kokemuksia matka tarjosi.

– Itselle suurimmat yllätykset tulivat tunnepuolelta. Tuo oli niin intensiivinen reissu, että nousi tosi vahvoja tunteita pintaan – sellaisia, joita olin ajatellut, ettei tässä iässä voisi välttämättä enää kokea.

Samille kuvaukset tarjosivat mahdollisuuden aivan uudenlaiseen, syvälliseenkin avautumiseen – vieläpä kameroiden ollessa läsnä.

– Se yllätti minut. Olen aina kuvitellut, etten pystyisi esiintymään kameroiden edessä, mutta hyvinhän se meni.

Sami ja Anton kertovat ystävystyneensä reissun aikana.

Vielä ei tiedetä, kuinka rakkauden etsinnässä lopulta käy. Jo nyt voidaan kuitenkin todeta, että ohjelma toi molempien elämään ainakin yhden uuden ihmissuhteen.

– Voisi sanoa, että ollaan frendejä keskenään. Hyvin tullaan juttuun, miehet kertovat toisiaan myötäillen.

– Oli itse asiassa todella tärkeää erityisesti siellä saarella, että vieressä oli vertainen, jonka kanssa pystyi asioista juttelemaan. Se auttoi tosi paljon, Anton tiivistää.

Bachelor Suomi MTV3-kanavalla 7.2. alkaen.