Siivouskuningatar Auri Kananen paljastaa shokkieronsa syyt

Auri Kananen erosi viime vuoden lopulla kihlatustaan, jonka kanssa hän seurusteli parin vuoden ajan.

Somessa seurattu siivooja Auri Kananen kertoo tuoreella Youtube-videollaan, miksi hän ja entinen kihlattu Sami Salminen erosivat viime vuoden lopulla.

Videolla Kananen on siivoamassa yhdessä entisen kihlattunsa kanssa lontoolaista asuntoa, joka jäi ex-pariskunnan viimeiseksi yhteiseksi talosiivoukseksi.

Kananen kiittää Salmista, koska tämä auttoi mielellään siivoamaan taloja ilmaiseksi.

– Mutta valitettavasti, vaikka hän oli todella hyvä ihminen, joskus se ei vain riitä, Kananen sanoo.

Pariskunnan erosta uutisoitiin joulukuussa, mutta itse erosta on Kanasen mukaan kulunut nyt kolmisen kuukautta.

– Ero oli pääosin minun päätökseni, mutta siihen ei liittynyt draamaa. Minusta vain tuntui, että olimme liian erilaisia.

Auri Kananen ja ex-kihlattu Sami Salminen vuonna 2022.

Someen siivousvideoita tekevä Kananen kertoo nauttivansa vapaudesta ja hän tykkää myös tehdä paljon asioita itsenäisesti. Entinen kihlattu halusi somesiivoojan mukaan taas tehdä asiat yhdessä.

– Tykkään viettää paljon aikaa yksin ja matkustaa yksin. Sellainen minä olen. En haaveile ison talon ostamisesta, lapsista tai koirista.

Kananen kertoo olevansa vapaa sielu ja haaveilevansa mahdollisesti muutosta ulkomaille.

– Minä haluan olla vapaa tekemään mitä haluan, vaikka en välttämättä tee mitään. Pidän siitä tunteesta, että pystyisin.

– Tietysti tuntui pahalta, koska haluamme eri asioita. Mutta silti olen todella kiitollinen hänelle. Hän on auttanut minua niin paljon ja olen tehnyt samoin hänelle.

Entisen pariskunnan oli tarkoitus mennä kesällä 2023 naimisiin. Kihlauksen purkaminen tuntui Kanasesta pahalta, mutta hän kertoo sen olleen silti oikea ratkaisu.

– Minun täytyi perua kaikki, koska se vain tuntui väärältä. Tuntuu, että jossain on Samille joku parempi kumppani.

Kananen kertoo kysyvänsä itseltään viikoittain, olisiko hän tyytyväinen elämäänsä, jos kuolisi sinä päivänä.

– Jos vastaan ei, jonkun asian täytyy muuttua. Mietin eroa pitkään, mutta tiesin, että se täytyy tehdä. En ole oikea kumppani Samille ja hän ei minulle. Minua ei pelota tehdä päätöksiä elämässäni ja aloittaa jotain uutta.

Sometähti toteaa, että suhteessa kaikki oli periaatteessa hyvin. Hän haluaa elämältään vain jotain muuta.

– Siksi uskalsin lähteä, vaikka se ei ollut helppoa. Olen tuntenut syyllisyyttä ja itkenyt monta kertaa jälkeenpäin. Tiedän silti sisimmässäni, että tämä päätös oli molemmille parempi.

Auri Kananen on tullut tunnetuksi someen tekemistään siivousvideoista.

Tällä hetkellä Kananen haluaa keskittyä siivoamiseen, urheiluun ja läheisiinsä.

– En halua löytää ketään, koska deittailu vie aikaa ja minulla ei ole sitä. Haluan olla sinkku niin kauan kuin pystyn.

Kanasella sosiaalisessa mediassa miljoonia seuraajia. Pelkästään Tiktok-sovelluksessa hänen siivousprojektejaan seuraa yli kahdeksan miljoonaa ihmistä.

Tamperelainen Kananen siivoaa muiden koteja ilmaiseksi ja saapuu apuun silloin, kun autettavat eivät enää itse kykene siivoamaan kotiaan. Englanninkielisillä videoilla on laaja kansainvälinen yleisö.

– Olen halunnut näyttää koko maailmalle, kuinka helppoa ja kivaa siivoaminen on, Kananen on kertonut IS:lle.

– On ollut myös tärkeää näyttää, että tällaisiakin koteja on olemassa ja niitä on mahdollista siivota. Videot tuovat esiin myös sen, miltä esimerkiksi masennus voi näyttää.