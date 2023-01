Marja Hintikka sai presidentti Tarja Haloselta yllättäviä neuvoja tv-ohjelman kulisseissa

Marja Hintikka kertoo ottaneensa presidentin vinkeistä opikseen.

– Presidentti Tarja Halonen on ihailemani viisas voimanainen, jolla on myös pilkettä silmäkulmassa, Marja Hintikka kuvailee.

MTV3:n suosittu musiikkiohjelma Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi palaa tv-ruutuihin kolmannen kauden jaksoin helmikuussa. Juontaja Marja Hintikka on tottunut pitämään salaisuuksia, jotta yllätykset eivät paljastuisi takahuoneessa vuoroaan odottaville henkilöille.

Toistaiseksi yllätykset eivät ole paljastuneet etukäteen.

– En tiedä, miten se on mahdollista. Kerran takahuoneessa luulin, että möläytin jotain. Se liittyi yhteen tämän kauden yllätykseen. Soitin jo ohjaajalle, että mokasin tämän. Hän sanoi, että et mokannut, vaan juuri noin sen piti mennäkin, Hintikka kertoo.

Takahuoneessa käydyistä keskusteluista Hintikka muistaa hyvin tällä kaudella nähtävän presidentti Tarja Halosen sanat ja neuvot.

– Presidentti Tarja Halonen on ihailemani viisas voimanainen, jolla on myös pilkettä silmäkulmassa. Leikkimielellä hän opetti, miten naisen kannattaa kävellä. Catwalk-kävely on totaalinen ei. Se on jalkojen ja lonkkien tuho, Hintikka kertoo presidentin sanoneen.

– Meidän naisten pitäisi uskaltaa kävellä reteästi, vähän kuin cowboy-tyylillä. Kaikenlainen sipsuttelu pitää unohtaa, Hintikka sanoo.

Juontaja koki presidentin kanssa käydyn keskustelun voimaannuttavana, vaikka hän sanoo muutenkin olevansa ennemmin ronski, eläväinen ja rento tyyppi kuin kovin kontrolloitu.

– Olen aika huono tarkkailemaan sitä, miten liikun tai elehdin. Muutenkin minulla pitää olla kaikessa elämässä vapaus tehdä ja olla.

Ohjelman kahdella edellisellä kaudella on nähty nimekkäitä vieraita aina Vesa-Matti Loirista Cheekiin ja Katri Helenaan. Tulevalla kaudella vieraina nähdään presidentti Halosen lisäksi muun muassa pääministeri Sanna Marin, Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ja viisinkertainen paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti.

– Se, että saamme valtiojohtoa paikalle, tarkoittaa sitä, että ohjelma on lunastanut paikkansa hyvän mielen ohjelmana, jossa luodaan kivoja ja lämpimiä elämyksiä. Ihmiset, jotka eivät yleensä lähde mihinkään, haluavat tulla ohjelmaan.

– Yllätys on elämys kaikille osapuolille. Se on itsellekin ihanaa seurata tunteita, joita siinä kehittyy hyvin aidosti.

Pääministeri Marinista paljastuu ohjelmassa asia, josta ovat aiemmin tienneet vain hänen läheisimmät ystävänsä. Tuotantotiimi lähestyi Marinin lähipiiriä ja selvitti sitä kautta pääministerin fanituksen kohteen.

– Sitä kautta yllätys ja musiikillinen kokonaisuus lähtivät rakentumaan, Hintikka kuvailee.

– Kun ei voinut tietää, miten hän reagoi, niin oli ihanaa, että se meni niin sanotusti maaliin. Saamme kuulla hänestä jotain, mitä emme ole aiemmin kuulleet.