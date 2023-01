Brad Pitt ja Nick Cave tekivät yhden kaikkien aikojen hiteistä – Sara Hildén kiittää

Liki 52 000 katsojaa vieraillut yhteisnäyttelyssä Sara Hildénin taidemuseossa. Viimeinen näyttelyviikko käynnistyy tiistaina.

Tampere on tarjonnut muusikko Nick Cavelle (vas.) ja näyttelijä Brad Pittille hyvän startin uralle kuvataiteen parissa.

Brad Pitt on näytellyt useissa hittielokuvissa. Nick Caven musiikki on suosittua ympäri maailmaa.

Mutta miten käy poppareilta vähemmän hälyisä kulttuurimuoto, kuvataide?

Ei huonosti. Jo liki 52 000 katsojaa on käynyt tutkailemassa kaksikon töitä We-näyttelyssä Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella. Lisää on luvassa, sillä näyttely on esillä vielä tämän viikon eli tiistaista sunnuntaihin.

Toki pitää muistaa, että Pitt ja Cave ovat teosten esillepanossa sivuroolissa, sillä näyttelyä ei olisi ilman kaksikon ystävää, kuvataiteilija Thomas Houseagoa.

We-näyttelyn päähahmo Thomas Houseago punapuisen teoksensa äärellä.

Näyttelyn koko nimi onkin Thomas Houseago - WE with Brad Pitt & Nick Cave. Kaksikko pääsi siis arvokkaaseen kuvanäyttelyyn ensisijaisesti Houseagon toiveesta.

Siivellä, voisi joku sanoa. Mutta toisaalta We todistaa, että myös Pittillä ja Cavella on aidosti ansionsa kuvataiteen tekijöinä.

Liki 52 000 näyttelyvierasta tarkoittaa sitä, että We on noussut Sara Hildénin taidemuseon kaikkien aikojen listalla jo viidenneksi suosituimmaksi. Houseago, Pitt ja Cave lyövät siis kokonaiskävijämäärässä muun muassa legendaarisen Andy Warholin.

Tosin kävijämäärä päivää kohden on Warholin kannalta niukasti edullisempi, ainakin vielä ennen viimeistä näyttelyviikkoa.

– Selkeä loppukiri on meneillään, sillä viime viikon kävijämäärä oli 6191, taidemuseon viestintäsuunnittelija Anne Kauramäki kertoo.

Kuudessa päivässä liki 6200 tekee reilu tuhat kävijää päivää kohden. Voi siis pitää varsin todennäköisenä, että kokonaismäärässä We nousee kaikkien aikojen Hildén-listan neloseksi.

Nick Cave kertomassa kuvataiteestaan.

Vuonna 1979 perustetun museon historian neljänneksi suosituin näyttely on vielä tällä hetkellä Suomalaista ja ulkomaista taidetta säätiön kokoelmasta -näyttely, joka oli esillä vuonna 1982.

Vain 1200 katsojaa, ja We pompahtaa edelle.

Sara Hildénin taidemuseon kaikkien aikojen suosituin näyttely on Caven tapaa australialaisen Ron Mueckin näyttely, joka oli esillä vuonna 2016. Mueckin hätkähdyttäviä töitä kävi katsomassa runsaat 115 000 vierasta.

Kaikkien aikojen kovimman kävijämäärän päivää kohden keräsi sen sijaan Modernin taiteen klassikoita -näyttely vuonna 1985. Klassikot olivat esillä vain 56 päivää, mutta vieraita kävi yli 66 000. Keskiarvo oli hurja 1179 päivää kohden.